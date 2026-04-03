KKR VS SRH : सनरायझर्स हैदराबादनं विजयाचं खातं उघडलं, केकेआरचा 65 धावांनी पराभव

कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद : कोलकाता नाईट रायडर्सचा पराभव करत, सनरायझर्स हैदराबाद संघानं IPL 2026 मधील आपला पहिला विजय नोंदवला आहे.

Published : April 3, 2026 at 3:03 PM IST

कोलकाता: सनरायझर्स हैदराबादनं IPL 2026 मध्ये आपल्या विजयाचं खातं उघडलं आहे. दुसरीकडं, कोलकाता नाईट रायडर्सला मात्र सलग दुसऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. ईडन गार्डन्सवर खेळल्या गेलेल्या या हंगामातील सहाव्या सामन्यात, हैदराबादनं KKRचा 65 धावांनी पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना, सनरायझर्सनं 8 गड्यांच्या मोबदल्यात एकूण 226 धावांची विशाल धावसंख्या उभारली. KKRचा संपूर्ण डाव 16 षटकांत 161 धावांवर संपुष्टात आला. आपल्या पहिल्या सामन्यांमध्ये, हैदराबादला RCB कडून पराभव पत्करावा लागला होता, तर KKRचा मुंबई इंडियन्सनं पराभव केला होता.

सनरायझर्सच्या फलंदाजांची शानदार कामगिरी : नाणेफेक गमावल्यानंतर, अभिषेक शर्मा आणि ट्रॅव्हिस हेड यांनी सनरायझर्स हैदराबाद संघाला अत्यंत आक्रमक सुरुवात करून दिली. पहिल्या गड्यासाठी, अभिषेक आणि हेड यांनी अवघ्या 5.4 षटकांत 82 धावांची भागीदारी रचली. आक्रमक शैलीत फलंदाजी करताना, अभिषेकनं केवळ 21 चेंडूंत 48 धावांची शानदार खेळी केली. या खेळीदरम्यान, अभिषेकनं 4 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. दुसरीकडं, हेडनं 21 चेंडूंत 46 धावा केल्या; ज्यामध्ये 6 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता.

KKR अखेरचे 7 गडी अवघ्या 41 धावांत बाद : संघाचा कर्णधार ईशान किशनची बॅट मात्र फार चालली नाही, त्याला 9 चेंडूंत केवळ 14 धावाच करता आल्या. अनिकेत वर्मा केवळ एक धाव काढून अनुकूल रॉयचा बळी ठरला. मात्र, हेनरिक क्लासेन आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत संघाच्या धावसंख्येत आणखी 82 धावांची भर घातली. नितीशनं 24 चेंडूंत 39 धावा केल्या, ज्यात 4 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. दरम्यान, क्लासेननं 35 चेंडूंत 52 धावांची खेळी केली. अखेरच्या षटकांमध्ये, हर्ष दुबेनं 3 चेंडूंत नाबाद 9 धावांचं योगदान दिलं. KKR कडून, ब्लेसिंग मुझाराबानी हा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला; त्यानं सर्वाधिक 4 बळी घेतले. KKRनं आपले अखेरचे 7 गडी अवघ्या 41 धावांत गमावले

KKR डावाला स्फोटक सुरुवात : KKRच्या फिन ॲलननं संघाच्या डावाला स्फोटक सुरुवात करून दिली. पहिल्याच षटकात, त्यानं डेव्हिड पेनच्या गोलंदाजीवर दोन षटकार आणि तीन चौकार ठोकले. मात्र, दुसऱ्याच षटकात हर्षित दुबेनं त्याला बाद केलं. कर्णधार अजिंक्य रहाणेला सामन्यावर विशेष प्रभाव पाडता आला नाही; त्याला 10 चेंडूंमध्ये केवळ 8 धावा करता आल्या. कॅमेरॉन ग्रीन 2 धावा काढून धावबाद झाला. चौथ्या गड्यासाठी, रिंकू सिंग आणि अंगकृष रघुवंशी यांनी 30 चेंडूंमध्ये 46 धावांची भागीदारी रचली. अंगकृषनं आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, परंतु तोही धावबाद झाला. संघाच्या धावसंख्येत केवळ 41 धावांची भर घालत असतानाच, KKR ने आपले अखेरचे 7 गडी गमावले. रिंकू सिंगनं 35 धावांचं योगदान दिलं. हैदराबादकडून, जयदेव उनाडकटनं तीन बळी घेतले, तर ईशान मलिंगा आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी दोन बळी मिळवले.

