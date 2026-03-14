IPL 2026 चं वेळापत्रक जाहीर होताच KKR चा मोठा निर्णय; खतरनाक गोलंदाजाला घेतलं संघात

इंडियन प्रीमियर लीगचा 19वा हंगाम 28 मार्चपासून सुरु होत आहे. अशातच कोलकाता नाईट रायडर्सनं 13 मार्चच्या संध्याकाळी एक मोठी घोषणा केली

ब्लेसिंग मुझारबानी (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 14, 2026 at 11:16 AM IST

कोलकाता KKR Team News : इंडियन प्रीमियर लीगचा 19वा हंगाम 28 मार्चपासून सुरु होत आहे आणि सर्व 10 फ्रँचायझींनी तयारी सुरु केली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सनं 13 मार्चच्या संध्याकाळी एक मोठी घोषणा केली, ज्यामध्ये मुस्तफिजूर रहमानच्या जागी बदली खेळाडूची निवड करण्यात आली. केकेआरनं 6 फूट 8 इंच उंचीचा झिम्बाब्वे क्रिकेट संघाचा वेगवान गोलंदाज ब्लेसिंग मुझारबानी याची आगामी हंगामासाठी त्यांच्या संघात निवड केली आहे. मुझारबानी यापूर्वी आगामी पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये इस्लामाबाद युनायटेडकडून खेळणार होता, परंतु आता त्यानं माघार घेतली आहे.

मुझारबानी 17 मार्च रोजी संघात सामील होणार : कोलकाता नाईट रायडर्सनं बांगलादेशचा वेगवान गोलंदाज मुस्ताफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून वगळल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला होता. आयपीएल 2026 च्या पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर, सर्वांचं लक्ष बदली खेळाडूच्या घोषणेवर होतं, जे केकेआरनं आता जाहीर केलं आहे. केकेआरनं ब्लेसिंग मुझारबानीला त्यांच्या संघात समाविष्ट केलं आणि 17 मार्च रोजी तो संघात सामील होईल याची पुष्टी केली. 2026 च्या आयपीएल लिलावात ब्लेसिंग मुझारबानीची निवड रद्द झाल्यानंतर, तो नंतर पीएसएलकडे वळला, जिथं त्याला इस्लामाबाद युनायटेडनं करारबद्ध केलं आणि तो खेळण्याची अपेक्षा होती, परंतु आता तो आयपीएलमध्ये खेळताना दिसेल.

एखाद्या खेळाडूनं असं करण्याची दुसरी वेळ : आयपीएल आणि पीएसएल सलग दुसऱ्या वर्षी एकाच वेळी आयोजित केले जात आहेत. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये संघाचा भाग झाल्यानंतर एखाद्या खेळाडूनं आयपीएलमध्ये खेळण्याचा निर्णय घेण्याची ही दुसरी वेळ आहे. ब्लेसिंग मुझारबानीपूर्वी, कॉर्बिन बॉशनं गेल्या हंगामातही असंच केलं होतं ज्यामध्ये त्याला पीएसएलमध्ये पेशावर झल्मी संघाचा भाग बनवण्यात आलं होतं, परंतु नंतर त्यानं मुंबई इंडियन्सकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि पीएसएलमधून त्याचं नाव मागे घेतलं.

