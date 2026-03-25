IPL 2026 च्या आधी केकेआरची मोठी घोषणा; जर्सी क्रमांक 12 कायमस्वरुपी निवृत्त
आयपीएल 2026 च्या आधी, कोलकाता नाईट रायडर्सनं (KKR) आपल्या सर्वश्रेष्ठ मॅच-विनर खेळाडूचा एका विशेष पद्धतीनं सन्मान केला आहे.
Published : March 25, 2026 at 10:08 AM IST
कोलकाता Jersey no 12 : आयपीएल 2026 च्या आधी, कोलकाता नाईट रायडर्सनं (KKR) आपल्या सर्वश्रेष्ठ मॅच-विनर खेळाडूचा एका विशेष पद्धतीनं सन्मान केला आहे. एका ऐतिहासिक निर्णयात, संघानं दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू आंद्रे रसेलचा 12 क्रमांकाची जर्सी कायमची निवृत्त करण्याची घोषणा केली आहे. कोलकाता नाईट रायडर्सनं (KKR) हा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांच्या 'नाईट्स अनप्लग्ड 3.0' या प्री-सीझन कार्यक्रमादरम्यान घेतला. याच कार्यक्रमात रिंकू सिंगची संघाच्या उपकर्णधारपदी नियुक्तीही करण्यात आली.
गेल्या वर्षी आयपीएलला निरोप : रसेलनं गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. 2025 च्या हंगामातील खराब कामगिरीनंतर केकेआरनं त्याला संघातून मुक्त केलं होतं, परंतु फ्रँचायझीनं त्याला कायम ठेवून यावेळी पॉवर कोच म्हणून नियुक्त केलं आहे. 37 वर्षीय रसेल 2014 ते 2025 पर्यंत केकेआरकडून खेळला आणि त्यानं उत्कृष्ट कामगिरी केली. या काळात त्यानं 140 सामने खेळून 2651 धावा केल्या आणि 123 बळी घेतले. आयपीएलच्या इतिहासात 2000 धावा आणि 100 बळी अशी दुहेरी कामगिरी करणाऱ्या काही मोजक्या अष्टपैलू खेळाडूंपैकी तो एक आहे.
केकेआरच्या जेतेपदामध्ये महत्त्वाची भूमिका : केकेआरच्या 2014 आणि 2024 च्या विजेतेपदांमध्ये रसेलची महत्त्वाची भूमिका होती. 2019 च्या हंगामातील त्याच्या स्फोटक कामगिरीमुळं त्याला 'सर्वाधिक मौल्यवान खेळाडू' पुरस्कार मिळाला. याशिवाय 2021 मध्ये मुंबई इंडियन्सविरुद्धची त्याची 5/15 ही सर्वोत्तम गोलंदाजी आजही कायम आहे.
रसेलनं अनेक अविस्मरणीय क्षण अनुभवले : या प्रसंगी केकेआरचे सीईओ वेंकी म्हैसूर म्हणाले, "आमचं आंद्रे रसेलसोबतचं नातं केवळ केकेआरपुरतंच नाही, तर वैयक्तिकरित्याही खूप जुनं आहे. गेल्या काही वर्षांतील त्याच्या मैदानातील उत्कृष्ट कामगिरीनं आम्हाला अनेक आनंदाचे क्षण दिले आहेत. त्यानं नेहमीच 12 क्रमांकाची जर्सी अभिमानानं परिधान केली आहे आणि हा क्रमांक इतका खास आहे की आम्हाला त्याचा सन्मान करायचा होता. म्हणूनच, नाईट रायडर्सच्या नवीन वारसा सुरु करण्याच्या परंपरेनुसार, आम्ही त्याच्या सन्मानार्थ केकेआरसाठी हा क्रमांक कायमस्वरुपी निवृत्त करु इच्छितो."
रसेलनं चाहते आणि केकेआरचे मानले आभार : या विशेष प्रसंगी रसेलही उपस्थित होता. तो म्हणाला की, या फ्रँचायझीसोबतचा त्याचा प्रवास खूप खास राहिला आहे. दोन वेळा चॅम्पियन ठरलेल्या संघाचा भाग असणं आणि चाहत्यांचं प्रेम मिळणं ही त्याच्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. हा प्रवास अविस्मरणीय केल्याबद्दल त्याला केकेआरचे आभार मानायचे आहेत. रसेल म्हणाला की, "या फ्रँचायझीसोबतचा हा प्रवास एका दशकाहून अधिक काळाच्या महान कामगिरीचा राहिला आहे. केकेआरसोबत दोन चॅम्पियनशिप जिंकणाऱ्या संघांचा भाग असणं आणि हे सर्वांसाठी किती महत्त्वाचं आहे हे पाहणं, ही एक अद्भुत भावना आहे. जेव्हा तुम्ही विश्वचषक जिंकता, तेव्हा ते खास वाटते, पण जेव्हा तुम्ही आयपीएल जिंकता, तेव्हा ती एक वेगळीच गोष्ट असते."
