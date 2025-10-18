14 चौकार, 7 सिक्सर... मराठमोळ्या किरणनं 34 चेंडूत शतक ठोकून केला विश्वविक्रम
भारतीय महिला क्रिकेटपटू किरण नवगिरेनं केवळ 34 चेंडूत 14 चौकार आणि 7 षटकार मारुन सर्वात जलद शतक ठोकून इतिहास रचला.
Published : October 18, 2025 at 3:23 PM IST
नागपूर Fastest Century in T20 : भारतीय महिला क्रिकेटमध्ये एक नवा इतिहास रचला गेला आहे. 17 ऑक्टोबर रोजी नागपूर इथं झालेल्या सिनियर महिला टी-20 ट्रॉफी सामन्यात महाराष्ट्राकडून खेळणाऱ्या किरण नवगिरेनं अवघ्या 34 चेंडूत शतक ठोकून महिला टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात जलद शतकाचा विश्वविक्रम मोडला. यापूर्वी हा विक्रम न्यूझीलंडच्या कर्णधार सोफी डेव्हाईनच्या नावावर होता.
किरण नवगिरेनं केलेली कामगिरी : किरणनं 35 चेंडूत 14 चौकार आणि 7 षटकारांसह 106 धावांची धमाकेदार खेळी केली. या शानदार कामगिरीमुळं महाराष्ट्रानं 111 धावांचं लक्ष्य केवळ 8 षटकांत 9 गडी राखून पुर्ण केलं. हा विक्रम यापूर्वी सोफी डेव्हाईनच्या नावावर होता, तिनं जानेवारी 2021 मध्ये ओटागो विरुद्ध वेलिंग्टनकडून 36 चेंडूत शतक झळकावलं होतं. नवगिरेनं 106 धावांची खेळी 3002.86 च्या अविश्वसनीय स्ट्राईक रेटनं केली, ज्यामुळं ती 300 पेक्षा जास्त स्ट्राईक रेटनं शतक झळकावणारी पहिली महिला खेळाडू ठरली.
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 17, 2025
1️⃣0️⃣6️⃣* Runs
3️⃣5️⃣ Balls
3️⃣0️⃣2️⃣.8️⃣6️⃣ Strike Rate
1️⃣4️⃣ Fours & 7️⃣ Sixes
Kiran Navgire has smashed the fastest hundred in the Senior Women's T20 Trophy 😮
She achieved the feat in 34 balls, playing for Maharashtra against Punjab in Nagpur 👏
Watch 📽️… pic.twitter.com/cxMApreNKS
किरणनं रचला इतिहास : या सामन्यात तिनं मुक्ता मागरेसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 103 धावांची अखंड भागीदारी केली, यात मागरेनं फक्त 6 धावा केल्या. महाराष्ट्राच्या एकूण 113 धावा आता महिला टी-20 क्रिकेटमधील सर्वात कमी सांघिक धावसंख्या आहे ज्यामध्ये एखाद्या खेळाडूनं वैयक्तिक शतक झळकावलं आहे. मागील विक्रम 123 धावांचा होता, जेव्हा अँरी डेरक्सेननं सीएसए टी-20 सामन्यात नाबाद 106 धावा केल्या होत्या.
2022 दरम्यान मिळवली प्रसिद्ध : सोलापूर जिल्ह्यातील मीरे येथील रहिवासी असलेल्या किरण नवगिरेनं 2022 च्या महिला टी-20 ट्रॉफी दरम्यान पहिल्यांदाच प्रसिद्धी मिळवली. नागालँडचं प्रतिनिधित्व करताना, तिनं 35 षटकार मारले आणि टी-20 सामन्यात 150 पेक्षा जास्त धावा करणारी ती पहिली भारतीय महिला ठरली, तिनं 76 चेंडूत 162 धावा केल्या. तिनं अरुणाचल प्रदेशविरुद्ध ही खेळी खेळली.
टीम इंडियासाठी केलं आहे पदार्पण : तिच्या स्फोटक फलंदाजीमुळं तिला त्याच वर्षी चेस्टर-ली-स्ट्रीट इथं इंग्लंडविरुद्ध भारतासाठी टी-20 मध्ये पदार्पण करण्याची संधी मिळाली. मात्र 2022 च्या महिला आशिया कपनंतर ती राष्ट्रीय संघात परतली नाही. तिनं आतापर्यंत सहा टी-20 सामने खेळले आहेत, चार डावांमध्ये 19 चेंडूत फक्त 17 धावा केल्या आहेत, एकदा नाबाद राहिली आहे. महिला प्रीमियर लीगमध्ये, नवगिरे यूपी वॉरियर्सचा महत्त्वाचा भाग आहे. तीन हंगामात, तिनं 24 डावांमध्ये 140.13 च्या स्ट्राइक रेटनं 419 धावा केल्या आहेत, जरी तिची सरासरी १८ पेक्षा कमी आहे.
हेही वाचा :