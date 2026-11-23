मुंबईचा हेड कोच बनताच पोलर्डचा मोठा पराक्रम! 'जॉस द बॉस'ला थेट आव्हान
आपल्या स्फोटक फलंदाजी आणि गगनचुंबी षटकारांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पोलार्डनं टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात आणखी एका विक्रमाची भर घातली आहे.
Published : November 23, 2026 at 1:18 PM IST
दुबई 15000 Runs in T20 : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झालेला आणि नुकतंच मुंबई इंडियन्सचं मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्त झालेला वेस्ट इंडिजचा दिग्गज अष्टपैलू खेळाडू कायरोन पोलार्ड, आपल्या फलंदाजीनं जगभरातील टी-20 लीगमध्ये आपली चमक दाखवत आहेत. आपल्या स्फोटक फलंदाजी आणि गगनचुंबी षटकारांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या पोलार्डनं टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात आणखी एका विक्रमाची भर घातली आहे. टी-20 फॉरमॅटमध्ये 15,000 धावांचा जादुई टप्पा ओलांडणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज ठरला आहे.
ILT20 2026 मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी : पोलार्ड सध्या युएईमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या आयएलटी20 2026 लीगमध्ये मुंबई अमिरेट्सचं कर्णधारपद भूषवत आहे. दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर डेझर्ट वायपर्सविरुद्धच्या सामन्यात पोलार्डनं मोठी खेळी केली नाही, पण त्याच्या 15 चेंडूंतील 15 धावांच्या खेळीनं त्याला या ऐतिहासिक टप्प्यापर्यंत पोहोचवलं. पोलार्डनं आतापर्यंत 672 टी-20 डावांमध्ये 15,014 धावा केल्या आहेत. या काळात त्याची सरासरी 31.67 राहिली आहे, तर त्यानं सुमारे 150 च्या धडाकेबाज स्ट्राईक रेटनं गोलंदाजांना झोडपलं आहे. आपल्या प्रदीर्घ टी20 कारकिर्दीत पोलार्डनं दोन शतकं आणि 71 अर्धशतकं झळकावली आहेत.
15000 T20 for Kieron Pollard 🐐 Legend of T20 Cricket, only 2nd player to achieve this feat after Jos Butler. https://t.co/c0mgmdayXN— Mumbai Indians FC (@MIPaltanFamily) November 21, 2026
टी20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज :
- जॉस बटलर - 15,062 धावा
- कायरोन पोलार्ड - 15,014 धावा
- ॲलेक्स हेल्स - 14,581 धावा
- ख्रिस गेल - 14,562 धावा
- डेव्हिड वॉर्नर - 14,411 धावा
जॉस बटलरला थेट आव्हान : इंग्लंडचा दिग्गज यष्टीरक्षक-फलंदाज जॉस बटलर सध्या टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात 15,062 धावांसह सर्वाधिक धावांच्या बाबतीत अव्वल स्थानावर आहे. मात्र, 15,014 धावांपर्यंत पोहोचलेला कायरोन पोलार्ड आता बटलरपेक्षा फक्त 48 धावांनी मागे आहे. पोलार्डचा सध्याचा फॉर्म पाहता, तो लवकरच बटलरला मागे टाकून टी-20 क्रिकेटमधील अव्वल क्रमांकाचा फलंदाज बनू शकतो.
षटकांच्या बाबतीत गेलच्या विक्रमाच्या जवळ : कायरोन पोलार्ड टी-20 क्रिकेटमधील षटकारांच्या एका मोठ्या विक्रमाच्या जवळ पोहोचत आहे. त्यानं आतापर्यंत 1,014 षटकार मारले आहेत. पोलार्डला आता ख्रिस गेलचा टी-20 क्रिकेटमधील सर्वाधिक षटकारांचा 1,056 षटकारांचा विक्रम मोडण्याची उत्तम संधी आहे. तो गेलच्या विक्रमापासून फक्त 42 षटकार दूर आहे.
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