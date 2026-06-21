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कायरोन पोलार्ड बनला T20 क्रिकेटचा नवा बादशाह! ख्रिस गेलला टाकलं मागे

वेस्ट इंडिजचा माजी फलंदाज कायरोन पोलार्डनं टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करण्याचा ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला आहे.

Kieron Pollard
कायरोन पोलार्ड (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 12:51 PM IST

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डल्लास Kieron Pollard : वेस्ट इंडिजचा माजी फलंदाज कायरोन पोलार्डनं टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक धावा करण्याचा ख्रिस गेलचा विक्रम मोडला आहे. वयाच्या 39 व्या वर्षी, मेजर क्रिकेट लीगमध्ये खेळताना अवघ्या 56 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून त्यानं हा विश्व विक्रम केला. एमआय न्यूयॉर्ककडून खेळताना पोलार्डनं सांगितलं की, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आणि आयपीएलमधून निवृत्त झाला असला तरी, त्याची धावांची भूक अजिबात कमी झालेली नाही.

कायरोन पोलार्डच्या सर्वाधिक टी-20 धावा : डल्लासमध्ये खेळल्या गेलेल्या मेजर क्रिकेट लीग 2026 च्या पाचव्या सामन्यात, कायरोन पोलार्डनं एमआय न्यूयॉर्ककडून खेळताना 56 चेंडूंमध्ये 100 धावा केल्या. 246 धावांचं लक्ष्य गाठताना तो आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यात अपयशी ठरला, पण टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनला. हा सामना सुरु होण्यापूर्वी, गेल 14,562 धावांसह अव्वल स्थानावर होता, तर पोलार्ड 14,482 धावांवर होता. मात्र सामन्यात 100 धावा करुन त्यानं अव्वल स्थान पटकावलं.

पोलार्डच्या शतकानंतरही संघाचा पराभव : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना वॉशिंग्टन फ्रीडमनं 5 गडी गमावून 245 धावा केल्या. मिच ओवेननं 68 चेंडूंमध्ये 11 चौकार आणि 12 षटकारांसह 155 धावांची धडाकेबाज खेळी केली. लक्ष्याला प्रत्युत्तर देताना एमआय न्यूयॉर्कनं 45 धावांत 4 गडी गमावले. त्यानंतर कायरोन पोलार्डनं शतक झळकावून सूत्रं हाती घेतली. तरीही, एमआयला 30 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

टी-20 इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारे अव्वल 5 फलंदाज : टी-20 क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांमध्ये कायरोन पोलार्ड 14,582 धावांसह अव्वल स्थानी आहे. त्याच्यापाठोपाठ ख्रिस गेल 14,562 धावांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. ॲलेक्स हेल्स 14,482 धावांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. शोएब मलिक आणि जॉस बटलर अनुक्रमे चौथ्या आणि पाचव्या स्थानावर आहेत.

टी-20 इतिहासातील सर्वाधिक धावा करणारे अव्वल 5 फलंदाज :

  • किरोन पोलार्ड - 14,582 धावा
  • ख्रिस गेल - 14,562 धावा
  • ॲलेक्स हेल्स - 14,482 धावा
  • शोएब मलिक - 14,449 धावा
  • जॉस बटलर - 14,314 धावा

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LEADING RUN SCORER IN T20 CRICKET
CHRIS GAYLE RECORD
LEADING RUN SCORER IN T20
KIERON POLLARD
KIERON POLLARD

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