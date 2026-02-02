'भारत आणि पाकिस्तान फायनलमध्ये आल्यास...?' पाकिस्तानच्या भूमिकेवर दिग्गजांकडून प्रश्न उपस्थित
2026 च्या टी-20 विश्वचषकात पाकिस्ताननं भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. मात्र, अनेक क्रिकेट तज्ज्ञ पाकिस्तानच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
Published : February 2, 2026 at 5:13 PM IST
नवी दिल्ली Kevin Pietersen Slams Pakistan : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात पाकिस्ताननं भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. बांगलादेशशी एकता दाखवण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं पाकिस्तान सरकारनं म्हटलं आहे. परिणामी 15 फेब्रुवारी रोजी होणारा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना आता होणार नाही. मात्र, अनेक क्रिकेट तज्ज्ञ पाकिस्तानच्या या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
पीटरसन आणि अश्विनकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित : या निर्णयावर सार्वजनिक टीका करण्यात इंग्लंडचा माजी कर्णधार केविन पीटरसन आघाडीवर होता. त्यानं या निर्णयाच्या तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि विचारलं की जर भारत आणि पाकिस्तान स्पर्धेच्या नंतरच्या टप्प्यात एकमेकांसमोर आले तर पाकिस्तान खेळण्यास नकार देईल का? पीटरसननं त्याच्या पोस्टमध्ये लिहिलं, "ग्रुप आणि प्लेऑफ अलाइनमेंटमुळं भारत आणि पाकिस्तान या विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत भेटू शकतात की नाही हे मला माहित नाही, परंतु जर तसं झालं तर पाकिस्तान विश्वचषक अंतिम फेरी खेळण्यास नकार देईल का?" त्यानंतर लगेचच, माजी भारतीय फिरकी गोलंदाज रविचंद्रन अश्विननंही प्रतिक्रिया दिली आणि नॉकआउट सामन्यांमध्ये अशा बहिष्कारामुळं निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंती स्पष्ट केल्या. अश्विननं लिहिलं, "तर, भारत-पाकिस्तान सामना नॉकआउटमध्येही जाणार नाही? हो? जर आपण तिथं पोहोचलो तर तो 'विश्व टी-20 बाय' असेल का?"
Not sure if India can meet Pakistan in this World Cup final due to groups and play offs, but if they can, would Pakistan refuse to play the World Cup final?— Kevin Pietersen🦏 (@KP24) February 1, 2026
भारत-पाकिस्तान सामन्यावर बहिष्कार : खरं तर, 2026 चा टी-20 विश्वचषक एका महिन्याहून अधिक काळ वादात अडकला आहे. गेल्या महिन्यात, जेव्हा बीसीसीआयच्या आदेशानुसार केकेआरनं मुस्तफिजूर रहमानला त्यांच्या संघातून बाहेर काढलं, तेव्हा बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) खूप नाराज झाले. बांगलादेश बोर्डानं त्यांचा संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिला. त्यानंतर, बीसीबीनं त्यांचे सामने श्रीलंकेत आयोजित करण्याची मागणी केली. तथापि, आयसीसीनं ही मागणी मान्य करण्यास नकार दिला, ज्यामुळं बांगलादेशनं विश्वचषकावर बहिष्कार टाकला. या संपूर्ण नाट्यमय काळात, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) बांगलादेशच्या बाजूनं उभा राहिला. पाकिस्ताननंही श्रीलंकेत होणाऱ्या बांगलादेशच्या सामन्यांना पाठिंबा दर्शविला. आता, पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयामुळं 2026 चा टी-20 विश्वचषक पुन्हा एकदा वादात सापडला आहे.
An India Pakistan clash even in the knock out is ruled out?— Ashwin 🇮🇳 (@ashwinravi99) February 1, 2026
ICC नं काय म्हटलं : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) आधीच गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि इशारा दिला आहे की निवडक सहभागामुळे केवळ स्पर्धेची विश्वासार्हताच नाही तर त्याच्या जागतिक प्रेक्षकांनाही नुकसान होते. आयसीसीने म्हटले आहे की ते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून औपचारिक संदेशाची वाट पाहत आहे, परंतु असे निर्णय खेळावर दीर्घकालीन परिणाम करू शकतात हे देखील स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) सूत्रांचे म्हणणे आहे की भारत स्थापित प्रोटोकॉलचे पालन करेल. भारतीय संघ कोलंबोला जाईल, सराव सत्रांना आणि मीडिया वचनबद्धतेला उपस्थित राहील आणि अंतिम निर्णय सामना अधिकाऱ्यांवर सोपवेल.
