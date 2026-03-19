IPL बाबत केरळ उच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला मोठा दिलासा दिला; नेमकं प्रकरण काय?
येत्या 28 मार्च पासून आयपीएल 2026 सुरु होणार आहे. केरळ उच्च न्यायालयानं आयपीएल नावावरुन निर्माण झालेला वाद मिटवला आहे.
Published : March 19, 2026 at 3:24 PM IST
तिरुवनंतपुरम Use of IPL Name : येत्या 28 मार्च पासून आयपीएल 2026 सुरु होणार आहे. या हंगामातील पहिला सामना रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरु आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात खेळला जाईल. हा आयपीएलचा 19वा हंगाम असेल. स्पर्धेपूर्वी, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (BCCI) मोठा दिलासा मिळाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयानं आयपीएल नावावरुन निर्माण झालेला वाद मिटवला आहे.
🚨BIG WIN FOR BCCI - KERALA HC SHUTS DOWN IPL NAME CONTROVERSY.🚨
-The Kerala High Court dismissed the case against BCCI, saying there is no issue with using the name “Indian Premier League.”🤯
The court called the petition baseless and without merit. pic.twitter.com/CKHE8VleDi
केरळ उच्च न्यायालयाचा बीसीसीआयला दिलासा : बीसीसीआय आपल्या लीगसाठी आयपीएल हे नाव वापरु शकतं का, असा प्रश्न उपस्थित करणारी एक जनहित याचिका केरळ उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते आशिक करुथ यांनी असा युक्तिवाद केला की, बीसीसीआयनं आयपीएल नावाचा केलेला वापर बेकायदेशीर आहे. सरन्यायाधीश सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती श्याम कुमार व्ही. एम. यांच्या खंडपीठानं ही याचिका फेटाळून लावली आहे. इतकंच नव्हे तर, न्यायालयानं असंही म्हटलं की, आयपीएल ही देशाची 'अधिकृत' स्पर्धा नाही, हे याचिकाकर्त्याला इतक्या वर्षांनंतर अचानक आठवलं? या युक्तिवादात काहीही तथ्य नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
2008 मध्ये आयपीएलची सुरुवात : आयपीएलचा पहिला हंगाम 2008 मध्ये खेळला गेला. आतापर्यंत आयपीएलचे 18 हंगाम खेळले गेले आहेत. 19वा हंगाम 28 मार्च रोजी सुरु होणार आहे. आयपीएलमध्ये जगभरातील स्टार खेळाडू सहभागी होतात. भारतीय खेळाडूंसोबतच परदेशी खेळाडूंनाही भरपूर पैसे मिळतात. 2021 पर्यंत आयपीएलमध्ये आठ संघ सहभागी होत होते, परंतु 2022 मध्ये संघांची संख्या 10 पर्यंत वाढवण्यात आली. ही स्पर्धा अंदाजे दोन महिने चालते आणि केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात लोकप्रिय आहे. ही जगातील सर्वात श्रीमंत क्रिकेट लीग आहे. बीसीसीआयनं आयपीएल 2026 च्या पहिल्या 20 सामन्यांचं वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. भारतातील अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असल्यानं हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा :