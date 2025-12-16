IPL 2026 Mini Auction: अनकॅप्ड खेळाडूंवर धनवर्षा; कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीरसह आकिब नबी झाले कोट्यवधी
IPL च्या 19व्या हंगामासाठी अबुधाबीमध्ये सुरु असलेल्या लिलावात, भारतीय अनकॅप्ड खेळाडू कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागडे अनकॅप्ड खेळाडू बनले आहेत.
Published : December 16, 2025 at 8:11 PM IST
अबुधाबी Biggest Uncapped Buys in IPL : इंडियन प्रीमियर लीगच्या 19 व्या हंगामाच्या लिलावाची चर्चा अनेक मोठ्या नावांनी सुरु असतानाच, फ्रँचायझींनीही अनकॅप्ड भारतीय खेळाडूंना घेण्यात रस दाखवला. 20 वर्षीय प्रशांत वीर आणि 19 वर्षीय कार्तिक शर्मा हे दोन अनकॅप्ड भारतीय खेळाडू लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागडे अनकॅप्ड भारतीय खेळाडू ठरले. आयपीएलच्या 19 व्या हंगामासाठी कार्तिक शर्मा आणि प्रशांत वीर दोघांनाही चेन्नई सुपर किंग्ज संघात यशस्वीरित्या समाविष्ट करण्यात आलं.
Prashant Veer earns BIG! ✨💛— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
A staggering INR 14.2 Crore for the all-rounder as he joins @ChennaiIPL 🤝#TATAIPL | #TATAIPLAuction pic.twitter.com/TOOwJ5jG4J
सीएसकेनं कार्तिक आणि प्रशांतसाठी मोजले 28.40 कोटी रुपये : जेव्हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये राजस्थानकडून खेळणाऱ्या कार्तिक शर्माचं लिलावासाठी नाव घेण्यात आलं तेव्हा चेन्नई सुपर किंग्ज, मुंबई इंडियन्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांनीही रस दाखवला. चेन्नई सुपर किंग्जनं 19 वर्षीय विकेटकीपर-फलंदाज कार्तिक शर्माला त्यांच्या संघात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आणि शेवटी त्याला 14.2 कोटींमध्ये संघात घेतलं. उत्तर प्रदेशकडून स्थानिक क्रिकेटमध्ये खेळणारा प्रशांत वीर हा एक स्पिन ऑलराउंडर आहे. रवींद्र जडेजाच्या राजस्थान रॉयल्समध्ये जाण्यामुळं, तो सीएसकेचा चांगला पर्याय ठरु शकतो.
I.C.Y.M.I— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
🚨 Joint-most expensive uncapped players in #TATAIPLAuction history 🚨
Prashant Veer 🤝 Kartik Sharma
🔽 Watch as they joined @ChennaiIPL for a whopping INR 14.2 Crore 💛#TATAIPL pic.twitter.com/JPndvLIUDV
प्रशांत वीरलाही घेतलं 14.20 कोटींत : प्रशांत वीरनं यूपी टी20 लीगमध्ये गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे, ज्यामध्ये स्थानिक क्रिकेटचाही समावेश आहे. नऊ टी-20 सामन्यांमध्ये त्यानं 28 च्या सरासरीनं 112 धावा केल्या आहेत आणि 16.66 च्या सरासरीनं 12 विकेट्स घेतल्या आहेत. प्रशांत वीरला आयपीएल 2026 च्या लिलावात चेन्नई सुपर किंग्जनं 14.2 कोटींमध्ये विकत घेतलं. यासह, प्रशांत आणि कार्तिक आता संयुक्तपणे आयपीएल लिलावाच्या इतिहासातील सर्वात महागडे अनकॅप्ड खेळाडू बनले आहेत. यापूर्वी, हा विक्रम आवेश खानच्या नावावर होता, ज्याला 2022 च्या आयपीएल लिलावात लखनऊ सुपर जायंट्सनं 10 लाख रुपयांना विकत घेतले होते, जेव्हा तो अनकॅप्ड भारतीय खेळाडू होता.
Auqib Dar is all set to feature in the #TATAIPL 👌— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
The all-rounder joins @DelhiCapitals for INR 8.4 Crore 👏👏#TATAIPLAuction pic.twitter.com/RQ1tK7W2RF
आकिब नबीलाही मिळाले कोट्यवधी रुपये : यादोघांशिवाय जेव्हा आकिब नबीचं नाव 30 लाख रुपयांच्या बेसप्राईजसह घेण्यात आलं तेव्हा दिल्लीनं त्याच्यासाठी बोली लावली. त्यानंतर राजस्थान रॉयल्स स्पर्धेत सामील झाला. दोन्ही संघांमध्ये जोरदार बोली लागली. जेव्हा किंमत 1 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली तेव्हा आरसीबीनंही बोली लावली. त्यानंतर सनरायझर्स हैदराबादनंही स्पर्धेत भाग घेतला. संघ आले आणि गेले, पण दिल्लीनं कोणत्याही परिस्थितीत आकिबला खरेदी करण्याचा निर्धार केला. सनरायझर्स हैदराबादनं 8.20 कोटींची बोली लावली, परंतु दिल्लीला 8.40 कोटी रुपयांनी मागे टाकलं. त्यानंतर एसआरएचनं माघार घेतली.
The uncapped talents continue to shine in the #TATAIPLAuction 😎— IndianPremierLeague (@IPL) December 16, 2025
A jaw-dropping bid of INR 14.2 Crore for Kartik Sharma 💰
He will feature in @ChennaiIPL in #TATAIPL 2026 💛 pic.twitter.com/l5fH3ONspW
हेही वाचा :