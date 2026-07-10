Wimbledon 2026: दिग्गज खेळाडू कोको गॉफ सेमीफायनलमध्ये पराभूत; कॅरोलिना मुचोव्हानं 3 सेटमध्ये जिंकला सामना
गुरुवारी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कॅरोलिना मुचोव्हानं एका रोमांचक टायब्रेकरमध्ये कोको गॉफचा विम्बल्डनमधील प्रवास संपवून महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला.
Published : July 10, 2026 at 10:21 AM IST
Wimbledon 2026 : गुरुवारी उपांत्य फेरीच्या सामन्यात कॅरोलिना मुचोव्हानं एका रोमांचक टायब्रेकरमध्ये कोको गॉफचा विम्बल्डनमधील प्रवास संपवून महिला एकेरीच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला. मुचोव्हानं 6-2, 1-6, 7-6 असा विजय मिळवला आणि गेल्या सहा वर्षांत गवताच्या कोर्टवरील ग्रँड स्लॅम विजेतेपद पटकावणारी ती चौथी झेक महिला ठरली. मुचोव्हा म्हणाली की, ही एक मोठी लढाई होती. हा एक रोलर-कोस्टर राईडसारखा अनुभव होता.
22 points, 18 minutes - one winner.— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026
Every point from Karolina Muchova and Coco Gauff's epic semi-final tie-break. pic.twitter.com/6XPiQOIRPn
सामना अत्यंत रोमांचक : टायब्रेकरमध्ये गॉफनं एका जोरदार पहिल्या सर्व्हिसनंतर फोरहँड नेटमध्ये मारल्यामुळं मॅच पॉइंट गमावला. त्यानंतर मुचोव्हाला पहिला मॅच पॉइंट मिळाला, पण गवतावर पाय घसरल्यामुळं तिनं तो गमावला आणि गॉफचा शॉट तिच्याकडून निसटून गेला. पण मुचोव्हानं लवकरच दुसरा मॅच पॉइंट मिळवला आणि कोर्टच्या कोपऱ्यांमध्ये अनेक शॉट्स खेळले. गॉफनं अनेक शॉट्स वाचवले, पण नंतर तिचा फोरहँड नेटमध्ये आदळला, ज्यामुळं मुचोव्हानं धक्का बसल्यानं आपल्या हातांनी चेहरा झाकला.
काय म्हणाली मुचोव्हा : मुचोव्हा म्हणाली, "10 सेकंदात परिस्थिती बदलते. तुमच्याकडे मॅच पॉइंट असतो, आणि मग तुम्ही तो गमावता. विचार करायला वेळच मिळत नाही, पण ते खूप तणावपूर्ण असतं. मी अक्षरशः थरथरत आहे आणि हे सगळं पचवण्याचा प्रयत्न करत आहे."
Karolina Muchova's moment 💫#Wimbledon pic.twitter.com/8mKli710wj— Wimbledon (@Wimbledon) July 9, 2026
दुसरा ग्रँड स्लॅम अंतिम सामना : नवव्या मानांकित मुचोव्हाचा हा दुसरा ग्रँड स्लॅम अंतिम सामना असेल. यापूर्वी ती 2023 च्या फ्रेंच ओपन चॅम्पियनशिप सामन्यात इगा स्वियाटेककडून पराभूत झाली होती. शनिवारी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात मुचोव्हाचा सामना झेक प्रजासत्ताकच्या खेळाडूशी होऊ शकतो, कारण सेंटर कोर्टवर होणाऱ्या पुढील उपांत्य सामन्यात लिंडा नोस्कोव्हाचा सामना युक्रेनच्या मार्टा कोस्त्युकशी होईल. मुचोव्हाच्या आधी, झेक प्रजासत्ताकच्या महिला खेळाडू कॅरोलिना प्लिस्कोव्हा (2021 ची उपविजेती), मार्केटा वोंद्रोसोव्हा (2023 ची विजेती), आणि बार्बोरा क्रेज्सिकोव्हा (2024 ची विजेती) यांनी अलीकडेच विम्बल्डनचा अंतिम सामना गाठला आहे.
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