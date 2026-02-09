ETV Bharat / sports

केएल राहुलचं दमदार शतक; 42 वेळा रणजी विजेत्या मुंबईचा क्वार्टर फायनलमध्येच पराभव

2025-26 च्या रणजी ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनलमध्ये कर्नाटक क्रिकेट संघानं 42 वेळा विजेत्या मुंबईला चार विकेट्सनं हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.

मुंबई Karnataka beat Mumbai : 2025-26 च्या रणजी ट्रॉफीच्या क्वार्टर फायनलमध्ये कर्नाटक क्रिकेट संघानं 42 वेळा विजेत्या मुंबईला चार विकेट्सनं हरवून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. केएल राहुल सामन्याचा हिरो ठरला, त्यानं दबावाखाली शानदार शतक झळकावलं आणि संघाला संस्मरणीय विजय मिळवून दिला. केएल राहुलचं 24वं प्रथम श्रेणी तर त्याचं नववं रणजी ट्रॉफी शतक होतं. या पराभवासह यंदाच्या हंगामात मुंबईचं आव्हान संपुष्टात आलंय.

केएल राहुल आणि स्मरनची भागीदारी : सामना जिंकण्यासाठी कर्नाटकसमोर विजयासाठी 325 धावांचं आव्हान होतं, परंतु केएल राहुलनं जबरदस्त फलंदाजी केली, त्यानं 182 चेंडूत 130 धावांची शानदार खेळी करत एक टोक टिकवून ठेवलं आणि प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील त्याचं 24वं शतक केलं. या शतकानं सामन्याचा मार्गच बदलला नाही तर मुंबईच्या आशाही धुळीस मिळाल्या. राहुलला स्मरन रविचंद्रनकडून उत्कृष्ट साथ मिळाली. स्मरननं नाबाद 83 धावा करुन संघाला लक्ष्य मिळवून दिलं. कठीण परिस्थितीत त्यानं संयमी फलंदाजी केली. दोघांमधील 147 धावांच्या भागीदारीनं कर्नाटकचा विजय जवळजवळ निश्चित केला. केएल राहुल बाद झाल्यानंतर, स्मरन रविचंद्रननं जबाबदारी स्वीकारली आणि नाबाद 83 धावा करत संघाला विजयाकडे नेलं.

केएल राहुलची शानदार फलंदाजी : केएल राहुल या सामन्याच्या पहिल्या डावात फार काही करु शकला नाही आणि 28 धावांवर बाद झाला, परंतु तरीही, कर्नाटकनं 53 धावांची महत्त्वाची आघाडी मिळवली. दुसऱ्या डावात, राहुलनं पूर्णपणे वेगळ्या शैलीत फलंदाजी केली आणि त्याच्या अनुभवाचा पुरेपूर फायदा घेतला. शतक पूर्ण केल्यानंतरही, त्यानं जास्त आनंद साजरा केला नाही आणि संघाला विजयाकडे नेण्यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केलं. या विजयासह, कर्नाटकनं उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित केलं आहे. आता, कर्नाटक संघ 15 ते 19 फेब्रुवारी दरम्यान अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या उद्देशानं बेंगळुरुमध्ये उत्तराखंडविरुद्ध मैदानात उतरेल. मुंबईसारख्या बलाढ्य आणि अनुभवी संघाला त्याच्याच घरात हरवून, कर्नाटकनं हे स्पष्ट केलं आहे की ते या हंगामातील रणजी ट्रॉफीमध्ये जेतेपदाचे दावेदार आहेत.

