रबाडाच्या कसोटीत 350 विकेट! डेल स्टेनचा मोठा विक्रम तुटला
दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना केपटाऊनमधील न्यूलँड्स स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
Published : October 31, 2026 at 4:52 PM IST
केपटाऊन Kagiso Rabada : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना केपटाऊनमधील न्यूलँड्स स्टेडियमवर खेळला जात आहे. सामन्याच्या पाचव्या दिवशी, यजमान आफ्रिकन संघाचा वेगवान गोलंदाज कागिसो रबाडानं एक ऐतिहासिक कामगिरी केली. केपटाऊन कसोटीच्या चौथ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ दुसऱ्या डावात 387 धावांवर सर्वबाद झाला होता, त्यामुळं पाचव्या दिवशी ऑस्ट्रेलियासमोर दुसऱ्या डावात विजयासाठी 288 धावांचं लक्ष्य होतं. मात्र पहिल्या सत्रात त्यांच्या डावाची सुरुवात खराब झाली, रबाडानं पहिले दोन बळी घेतले आणि त्यानंतर ट्रॅव्हिस हेडच्या रुपानं आपला तिसरा बळी घेत 350 कसोटी बळी पूर्ण केले. यासह, या वेगवान गोलंदाजानं आपला देशबांधव डेल स्टेनचा एक मोठा विक्रम मोडण्यातही यश मिळवलं.
350 Test Wickets For Rabada! 😤 Another monumental milestone for one of South Africa’s finest! 🇿🇦 Kagiso Rabada reaches the incredible 350-wicket mark in Test cricket, further cementing his place among the very best to wear the badge! 👑 A relentless competitor, a world-class fast bowler and a true match-winner. Congratulations, John Wick! 🙌💚 #Unbreakable #SAvAUS— Proteas Men (@ProteasMenCSA) October 31, 2026
सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 350 बळी घेणारा रबाडा वेगवान गोलंदाज : केपटाऊन कसोटीत ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पहिल्या डावात कागिसो रबाडा गोलंदाजीनं छाप पाडण्यात अपयशी ठरला आणि त्यानं केवळ एक बळी घेतला. मात्र, दुसऱ्या डावात त्यानं शानदार पुनरागमन केलं आणि पाचव्या दिवशी झटपट पहिले तीन बळी घेतले. रबाडा आता कसोटी क्रिकेटमध्ये 350 बळी घेणारा सर्वात वेगवान वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. यापूर्वी हा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेचा माजी वेगवान गोलंदाज डेल स्टेनच्या नावावर होता, ज्यानं 14,719 चेंडूंमध्ये हा पराक्रम केला होता. कागिसो रबाडानं 13,808 चेंडूंमध्ये 350 कसोटी बळी पूर्ण केले.
Legendary. https://t.co/aEA0BqDCDZ— Cricinfo (@cricinfo) October 31, 2026
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूंमध्ये 350 बळी घेणारे वेगवान गोलंदाज :
- कागिसो रबाडा (दक्षिण आफ्रिका) - 13,808 चेंडू
- डेल स्टेन (दक्षिण आफ्रिका) - 14,719 चेंडू
- वकार युनिस (पाकिस्तान) - 14,905 चेंडू
- मॅल्कम मार्शल (वेस्ट इंडिज) - 16,285 चेंडू
- मिचेल स्टार्क (ऑस्ट्रेलिया) - 16,908 चेंडू
Kagiso Rabada ran through the Australia top-order and became just the fourth South Africa bowler with 350 Test wickets 🙌 Follow the #WTC27 contest LIVE 👉 https://t.co/PbEtXCxPjY https://t.co/RN0s9tRJv2— ICC (@ICC) October 31, 2026
रबाडानं आपल्या 75व्या कसोटी सामन्यात घेतले 350 बळी : रबाडानं आपल्या 75व्या कसोटी सामन्यात 350 बळी पूर्ण करत मॅल्कम मार्शलसोबत हा टप्पा गाठणारा तो चौथा वेगवान गोलंदाज ठरला आहे. रिचर्ड हॅडली आणि डेल स्टेन यांनी 69 कसोटी सामन्यांमध्ये हा पराक्रम करुन संयुक्तपणे या यादीत अव्वल स्थान पटकावलं आहे. डेनिस लिली 70 कसोटी सामन्यांसह दुसऱ्या, तर ग्लेन मॅकग्रा 74 कसोटी सामन्यांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये 350 बळींचा टप्पा गाठणारा रबाडा हा दक्षिण आफ्रिकेचा केवळ चौथा गोलंदाज आहे, त्याच्या आधी डेल स्टेन, शॉन पोलॉक आणि मखाया न्टिनी यांनी हा पराक्रम केला आहे.
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