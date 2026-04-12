कबड्डीच्या 'बुजुर्ग' मैदानाचा हीरक महोत्सव जल्लोषात साजरा; माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह क्रीडा विश्वातील दिग्गजांची उपस्थिती
Published : April 12, 2026 at 7:21 PM IST
मुंबई Birthday of a Historic Ground : भारतीय क्रिकेटची पंढरी म्हणून जसं मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमची ओळख आहे, तसाच काहिसा मान कबड्डीच्या बाबतीत परळमधील श्रमिक जिमखान्याला दिला जातो. या ऐतिहासिक जिमखान्याच्या हीरक महोत्सवानिमित्त कबड्डीच्या मातीतील वीरांचा सन्मान शनिवारी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आमदार आदित्य ठाकरे आणि इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.
तबेला मैदान ते कबड्डीची पंढरी : पूर्वीच्या काळी इथं एक तबेला होता. त्यामुळं आजही ही जागा तबेला मैदान म्हणून ओळखली जाते. या मैदानातील मातीनं कबड्डीला अनेक गुणवान खेळाडू तर दिलेच मात्र इथूनच अनेक क्रीडा संघटक आणि क्रिडा शौकिनांचाही उगम झाला. अशा या ऐतिहासिक वरसा असलेल्या मैदानाच्या हीरक महोत्सवानिमित्त आयोजित एका सोहळ्यात जुन्या आठवणींना उजाळा देण्यात आला. तसंच या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून काही दिग्गजांचा सन्मानही करण्यात आला. अमरप्रेम क्रीडा मंडळाच्या सुवर्ण महोत्सवानिमित्त गेली सहा दशकं कबड्डीला आपल्या खांद्यावर खेळवणाऱ्या श्रमिक जिमखान्यालाही यानिमित्त आपल्या सर्व वारकऱ्यांना पुन्हा एकदा एकसाथ अनुभवता आलं.
उद्धव ठाकरेंच्या उपस्थितीत दिग्गजांचा सन्मान : शिवसेनेचे स्थानिक नेते आणि आमदार सुनील शिंदे यांच्या संकल्पनेतून या सोहळ्याचं शनिवारी आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आमंत्रित करण्यात आलं होतं. त्यांच्यासोबत ऑलिम्पियन धनराज पिल्ले, खासदार अरविंद सावंत यांचीही उपस्थिती होती. पहिले अर्जुनवीर सदानंद शेट्ये, विलास जाधव, ज्यांना 'टायगर' म्हणून आजही मानानं हाक मारली जाते असे वसंत सूद या दिग्गज मंडळीसह कबड्डीशी संबंधित काही डॉक्टर्स, प्रशिक्षक, पत्रकार यांचीही या सोहळ्याला मोठी उपस्थिती होती. या ऐतिहासिक क्रीडा मैदानाचा वाढदिवस साजरा करताना उद्धव ठाकरेंनी आवाहन केलं की, "कबड्डी मॅटवर खेळवताना तिचं मातीशी असलेलं नात कधीही तोडू नका".
दादर-परळ विभागातील कबड्डी मंडळांचाही सहभाग : या सोहळ्याच्या निमित्तानं कबड्डीचा वारसा जपणा-या आर्य सेवामंडळ, शिवनेरी सेवा मंडळ, अमर क्रीडा मंडळ यांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कबड्डीला पोहचवणारं हिंदमाता सेवा मंडळ आणि मुंबईत पहिली जागतिक कबड्डी स्पर्धा आयोजित करणा-या साऊथ पॅनरा क्रीडा मंडळ यांचाही यावेळी विशेष गौरव करण्यात आला.
हेही वाचा :