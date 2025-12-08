ETV Bharat / sports

ज्युनियर हॉकी विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत टीम इंडियाचा पराभव; कांस्यपदकासाठी अर्जेंटिनाशी भिडणार

ज्युनियर हॉकी विश्वचषकात, भारतीय संघाचा सामना 7 डिसेंबर रोजी जर्मनीशी झाला, ज्यामध्ये त्यांना 5-1 असा पराभव पत्करावा लागला.

Junior Hockey World Cup
टीम इंडिया (PTI Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 9:34 AM IST

1 Min Read
चेन्नई Junior Hockey World Cup : 2025 च्या ज्युनियर हॉकी विश्वचषकातील उपांत्य फेरीपर्यंतचा भारतीय संघाचा प्रवास प्रभावी होता, परंतु सेमीफायनलसारख्या महत्त्वाच्या सामन्यात, टीम इंडिया दबावाखाली पूर्णपणे कोसळली, जर्मनीविरुद्ध एकाकी पराभव स्वीकारावा लागला. सेमीफायनलमध्ये भारतीय हॉकी संघ पूर्णपणे फॉर्ममध्ये नव्हता आणि त्यांना 5-1 असा एकतर्फी पराभव पत्करावा लागला. टीम इंडिया आता 10 डिसेंबर रोजी, स्पर्धेच्या अंतिम फेरीच्या दिवशी, अर्जेंटिनाशी कांस्यपदकासाठी भिडेल.

जर्मनीचे पहिल्या हाफमध्ये तीन गोल : टूर्नामेंटच्या दुसऱ्या सेमीफायनलमध्ये जर्मनीनं भारतावर पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं, पहिल्या हाफमध्ये तीन गोल केले. हे मुख्यतः टीम इंडियाच्या खराब बचावात्मक कामगिरीमुळं झाले. जर्मनीसाठी, लुकास कोसेलनं 14व्या आणि 30व्या मिनिटाला दोनदा गोल केले, तर वेक्स टायटस (15 व्या), जोनास वॉन गरसम (40 व्या) आणि बेन हसबाख (49 व्या) यांनी प्रत्येकी एकदा गोल केला. भारताचा एकमेव गोल अनमोल एक्का (51 व्या मिनिटाला) नं केला. ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कपची ही 14वी आवृत्ती आहे, ज्यात जर्मनीनं 10व्यांदा अंतिम फेरी गाठली आहे. त्यांनी 7 वेळा विजेतेपद जिंकलं आहे आणि आता 8व्यांदा ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे.

कांस्यपदक जिंकण्याची संधी अजूनही कायम : दोनदा ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप जिंकणाऱ्या भारतीय संघाला यावेळी अंतिम फेरीतून बाहेर पडल्यानंतरही कांस्यपदक जिंकण्याची संधी आहे. या सामन्यात टीम इंडियाचा सामना अर्जेंटिनाशी होईल, ज्याला स्पर्धेच्या पहिल्या उपांत्य फेरीत स्पेनविरुद्ध 2-1 असा पराभव पत्करावा लागला होता. ज्युनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 चा अंतिम सामना 10 डिसेंबर रोजी चेन्नईच्या महापौर राधाकृष्णन स्टेडियमवर स्पेन आणि जर्मनी यांच्यात खेळला जाईल.

