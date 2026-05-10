चेन्नईत जोश इंग्लिसचं तुफान; 17 चेंडूत अर्धशतक ठोकत गोलंदाजांना धुतलं

आज चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध सलामीला फलंदाजी करताना, इंग्लिसनं पहिल्याच षटकापासून आक्रमक फलंदाजी केली.

17 चेंडूत अर्धशतक ठोकत गोलंदाजांना धुतलं
Published : May 10, 2026 at 5:05 PM IST

चेन्नई Josh Inglis : यंदाच्या आयपीएल हंगामाच्या पहिल्या टप्प्यात जोश इंग्लिस लखनऊ सुपर जायंट्स संघाकडून अनुपलब्ध होता. मुंबई इंडियन्सविरुद्ध चांगली सुरुवात केल्यानंतर, त्याला एक ठोस खेळी करता आली नाही. त्या सामन्यात तो जखमीही झाला होता. मात्र आज चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध सलामीला फलंदाजी करताना, इंग्लिसनं पहिल्याच षटकापासून आक्रमक फलंदाजी केली.

जोश इंग्लिसचं 17 चेंडूंतील अर्धशतक : जोश इंग्लिसनं लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी पाचव्या षटकात आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानं अवघ्या 17 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. आयपीएलमध्ये लखनऊच्या फलंदाजानं केलेलं हे तिसरं सर्वोच्च अर्धशतक आहे. निकोलस पूरननंही संघासाठी 15 आणि 16 चेंडूंमध्ये अर्धशतकं झळकावली आहेत. आयपीएलमध्ये चेपॉक इथं कोणत्याही फलंदाजानं केलेलं हे सर्वात जलद अर्धशतक आहे.

लखनऊ सुपर जायंट्सचं सर्वात वेगवान अर्धशतक :

  • 15 चेंडू - निकोलस पूरन विरुद्ध आरसीबी, बंगळूर, 2023
  • 16 चेंडू - निकोलस पूरन विरुद्ध एमआय, मुंबई, 2026
  • 17 चेंडू - जोश इंग्लिस विरुद्ध सीएसके, चेन्नई, 2026
  • 18 चेंडू - निकोलस पूरन विरुद्ध एसआरएच, हैदराबाद, 2025
  • 19 चेंडू - निकोलस पूरन विरुद्ध एमआय, मुंबई, 2024

इंग्लिसच्या पॉवरप्लेमध्ये 77 धावा : जोश इंग्लिसनं लखनऊ सुपर जायंट्ससाठी पॉवरप्लेमध्ये 25 चेंडूंमध्ये 77 धावा केल्या. ही केवळ संघासाठीच नव्हे, तर या हंगामातील कोणत्याही फलंदाजाची पॉवरप्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. आयपीएलच्या इतिहासात केवळ तीन फलंदाजांनी त्याच्यापेक्षा जास्त धावा पॉवरप्लेमध्ये केल्या आहेत. लखनऊ सुपर जायंट्सनं पॉवरप्लेमध्ये 91 धावा केल्या, जी आयपीएलमधील कोणत्याही संघाची पॉवरप्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे.

आयपीएल पॉवरप्लेमध्ये फलंदाजाची सर्वोच्च धावसंख्या :

  • 87 (25) - सुरेश रैना विरुद्ध पीबीकेएस, मुंबई, 2014
  • 84 (26) - ट्रॅव्हिस हेड विरुद्ध डीसी, दिल्ली, 2024
  • 78 (24) - जेक फ्रेझर-मॅकगर्क विरुद्ध एमआय, दिल्ली, 2024
  • 77 (25) - जोश इंग्लिस विरुद्ध सीएसके, चेन्नई, 2026
  • 74 (25) - अॅडम गिलक्रिस्ट विरुद्ध डीसी, सेंचुरियन, 2009

जोश इंग्लिसचं शतक हुकलं : जोश इंग्लिसनं या सामन्यात 85 धावा केल्या. त्यानं केवळ 33 चेंडूंचा सामना केला. इंग्लिसनं 10 चौकार आणि 6 षटकार मारले. जेमी ओव्हरटननं 10व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर इंग्लिसला बाद केलं.

