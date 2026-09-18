जॉस द 'बॉस'! टी-20 क्रिकेटमध्ये 'अशी' कामगिरी करणारा पृथ्वीवरील पहिलाच खेळाडू
इंग्लंडचा स्टार खेळाडू जॉस बटलरनं श्रीलंकेविरुद्ध दुसऱ्या टी-20 सामन्यात एक अशी कामगिरी केली, जी आतापर्यंत टी-20 क्रिकेटमध्ये कोणत्याही फलंदाजाला करता आलेली नाही.
Published : September 18, 2026 at 10:48 AM IST
कार्डिफ 15000 Runs in T-20 : इंग्लंड क्रिकेट संघ सध्या घरच्या मैदानावर श्रीलंकेविरुद्ध तीन टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे. यातील दुसरा सामना 17 सप्टेंबर रोजी कार्डिफमधील सोफिया मैदानावर खेळला गेला. यजमान संघानं हा सामना सहा गडी राखून जिंकला आणि मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली. या सामन्यात इंग्लंडचा स्टार यष्टीरक्षक-फलंदाज जॉस बटलरनं आपल्या 30 धावांच्या खेळीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. या फॉरमॅटमधील महान खेळाडूंपैकी एक मानला जाणारा बटलर, आता टी-20 क्रिकेटमध्ये 15,000 धावा पूर्ण करणारा पहिलाच खेळाडू ठरला आहे.
Jos Buttler becomes the first player to reach 15,000 T20 runs 🤯— England's Barmy Army 🏴🎺 (@TheBarmyArmy) September 17, 2026
An incredible achievement for England’s greatest ever white-ball player 👑 pic.twitter.com/f3baodGi7M
बटलरनं पोलार्डला टाकलं मागे : जॉस बटलरनं केवळ टी-20 क्रिकेटमध्ये 15,000 धावाच पूर्ण केल्या नाहीत, तर तो पुन्हा एकदा या फॉरमॅटमधील सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू बनला आहे. बटलरनं या बाबतीत वेस्ट इंडिजचा दिग्गज खेळाडू कायरन पोलार्डला मागे टाकलं आहे. त्यानं 754 टी-20 सामन्यांमध्ये 671 डाव खेळून, 31.71 च्या सरासरीनं 14,999 धावा केल्या आहेत. बटलरनं आपल्या 528 व्या सामन्यातील 497 व्या डावात 35.46 च्या सरासरीनं 15,000 धावांचा टप्पा गाठला. बटलरनं आतापर्यंत या फॉरमॅटमध्ये नऊ शतकं आणि 107 अर्धशतकं झळकावली आहेत.
टी-20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज -
- जॉस बटलर (इंग्लंड) - 15,000 धावा
- कायरन पोलार्ड (वेस्ट इंडिज) - 14,999 धावा
- ॲलेक्स हेल्स (इंग्लंड) - 14,581 धावा
- ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) - 14,562 धावा
- डेव्हिड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 14,284 धावा
Jos Buttler, the first player to score 15,000 T20 runs 👏 pic.twitter.com/nrUdncqpzY— Cricinfo (@cricinfo) September 17, 2026
इंग्लंडनं श्रीलंकेला सलग 14 व्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात केलं पराभूत : गेल्या काही वर्षांपासून इंग्लंडनं श्रीलंकेविरुद्ध टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये प्रभावी कामगिरी दाखवली आहे. कार्डिफमधील 6 गडी राखून मिळवलेला विजय हा श्रीलंकेविरुद्धचा त्यांचा सलग 14 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय ठरला. या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना 19 सप्टेंबर रोजी मँचेस्टर स्टेडियमवर खेळला जाईल.
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