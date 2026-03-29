जिंकल्यानंतर सेलिब्रेशन करताना रायडरचा अपघात; थोडक्यात बचावला दिग्गज

एप्रिलियाचा रायडर जॉर्ज मार्टिन 2026 च्या युनायटेड स्टेट्स मोटोजीपी स्प्रिंट रेसचा चॅम्पियन बनला. मात्र, अमेरिकन सर्किटवर विजय साजरा करत असताना त्याचा अपघात झाला.

जॉर्ज मार्टिन (Getty Images)
Published : March 29, 2026 at 7:39 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 8:27 PM IST

टेक्सास Jorge Martin : एप्रिलियाचा रायडर जॉर्ज मार्टिन 2026 च्या युनायटेड स्टेट्स मोटोजीपी स्प्रिंट रेसचा चॅम्पियन बनला. मात्र, अमेरिकन सर्किटवर विजय साजरा करत असताना त्याचा अपघात झाला. 2024 मध्ये मोटोजीपी चॅम्पियन बनल्यानंतर मार्टिनचा हा पहिलाच विजय होता. त्याची शेवटची स्प्रिंट रेस 2024 च्या मलेशियन मोटोजीपीमध्ये झाली होती.

जॉर्ज मार्टिनला कोणतीही दुखापत झाली नाही : फिनिश लाइन ओलांडल्यानंतर जॉर्ज मार्टिनच्या बाईकचं पुढचं टायर हवेत उडाले. जेव्हा ते टायर ट्रॅकवर परत आले, तेव्हा त्याचा तोल गेला आणि तो पडला. त्याची बाईक एका बाजूला घसरली आणि त्याला बराच वेळ दुसऱ्या बाजूला फरफटत नेलं. सुदैवानं, त्याला कोणतीही दुखापत झाली नाही आणि तो लगेचच उठून उभा राहिला.

काय म्हणाला जॉर्ज मार्टिन : 28 वर्षीय स्पॅनिश रायडर जॉर्ज मार्टिन विजयानंतर म्हणाला, "मी आजच्या दिवसानं खूप आनंदी आहे. जेव्हा मी थायलंडमध्ये सीझनची सुरुवात केली, तेव्हा मी कधीच कल्पना केली नव्हती की तीन फेऱ्यांनंतर मी एक रेस जिंकेन." मी एप्रिलियाचा खूप आभारी आहे. त्यांनी मला माझ्या जुन्या स्तरावर परत येण्यास मदत केली आहे.

जॉर्ज मार्टिनची कारकीर्द कशी : जॉर्ज मार्टिननं 2024 मध्ये मोटोजीपी विश्वविजेतेपद जिंकलं. त्यानं 2021 मध्ये मोटोजीपीमध्ये पदार्पण केलं. 2014 चा रेड बुल मोटोजीपी रुकीज कप जिंकल्यानंतर, मार्टिन पुढच्या वर्षी मोटो3 वर्गात दाखल झाला. त्यानं 2018 मध्ये ग्रेसिनी रेसिंगसोबत विजेतेपद पटकावलं. मोटो2 मध्ये दोन वर्षे घालवल्यानंतर, त्यानं 2021 मध्ये प्रिमा प्रॅमॅक रेसिंगसोबत मोटोजीपीमध्ये प्रवेश केला. त्याच्या पदार्पणाच्या हंगामात, मार्टिननं स्टायरियन ग्रँड प्रिक्स जिंकला. त्या हंगामात त्यानं चार पोल पोझिशन्सही मिळवल्या.

