WWE ची जॉन सीनाबद्दल मोठी घोषणा; चाहत्यांना मिळणार मोठं सरप्राईज
WWE Raw चा येणारा एपिसोड खूप मोठा असणार आहे. जॉन सीना त्यात हजेरी लावणार आहे. शिवाय, तो शोची सुरुवातही करणार आहे.
Published : November 10, 2025 at 10:47 AM IST
बोस्टन John Cena : या आठवड्यातील WWE Raw चा एपिसोड बोस्टनमध्ये होणार आहे. चाहते याबद्दल खूप उत्सुक आहेत. WWE नं या शोसाठी आधीच काही घोषणा केल्या होत्या. आता, जनरल मॅनेजर अॅडम पियर्स यांनी काही हायलाइट्स उघड केल्या आहेत. सर्वात मोठं आकर्षण म्हणजे जॉन सीना शोमध्ये परतणार आहे. बोस्टनमध्ये हा त्याचा शेवटचा शो असेल. चाहते त्याला पाहण्यास उत्सुक आहेत.
Tomorrow night @tdgarden will be a very special stop on the Farewell Tour. Looking forward to an incredible night in Boston with my @WWE family! Tomorrow night LIVE on @netflix!— John Cena (@JohnCena) November 9, 2025
जॉन सीनाबाबत मोठी घोषणा : सर्वांच्या नजरा जॉन सीनावर आहेत कारण तो त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात आहे. रॉचा हा एपिसोड जॉन सीनाचा अंतिम प्रतिस्पर्धी निवडण्यासाठी एका स्पर्धेची सुरुवात देखील करेल. बोस्टन हे सीनाचं मूळ गाव आहे आणि यामुळं तो भावनिक होऊ शकतो. WWE हा शो खास बनवण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. अॅडम पियर्सनं घोषणा केली आहे की जॉन सीना शोची सुरुवात करेल, याचा अर्थ नक्कीच मोठा धमाका होईल.
कोणाशी होणार सामना : जॉन सीनाला बोस्टनमध्ये जोरदार पॉप मिळण्याची खात्री आहे. सर्व्हायव्हर सीरीज 29 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. यासाठी बिल्डअप सुरु झालं आहे. सीना देखील अंतिम वेळी तिथं दिसणार आहे. त्याच्या सामन्याबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. त्याच्या सामन्याबद्दलची मोठी बातमी रेड ब्रँड एपिसोडमध्ये नक्कीच उघड होईल. मात्र काही अहवालांनुसार तो डोमिनिक मिस्टीरियोशी सामना करु शकतो.
BOSTON!@ScrapDaddyAP has everything you need to know for tomorrow's HUGE #WWERaw featuring the return of hometown hero @JohnCena, who will be kicking off the show!!— WWE (@WWE) November 9, 2025
📍 @tdgarden
🎟️ https://t.co/U8VOaj4b7Z pic.twitter.com/6n1wcp0saI
WWE रॉ वर काय काय होईल? :
- जॉन सीना शोची सुरुवात करेल.
- वर्ल्ड हेवीवेट चॅम्पियन सीएम पंक दिसणार आहे.
- शेमस विरुद्ध शिनसुके नाकामुरा - 16-मॅन टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मॅच.
- रुसेव्ह विरुद्ध डॅमियन प्रिस्ट - 16-मॅन टूर्नामेंट फर्स्ट राउंड मॅच.
- स्टेफनी वॉकर विरुद्ध राकेल रॉड्रिग्ज - महिला वर्ल्ड चॅम्पियनशिप मॅच
- द काबुकी वॉरियर्स विरुद्ध अलेक्सा ब्लिस आणि शार्लोट फ्लेअर - WWE महिला टॅग टीम चॅम्पियनशिप मॅच.
