रुटचा क्रिकेटला अलविदा! 14 वर्षाच्या कारकिर्दीचा शेवट
क्रिकेटपटू रुटनं 34व्या वर्षी व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे.
Published : September 24, 2026 at 10:03 AM IST
लंडन Joe Root Younger Brother : इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार आणि महान फलंदाज जो रुटचा धाकटा भाऊ, बिली रुटनं वयाच्या 34 व्या वर्षी व्यावसायिक क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. यामुळं इंग्लिश काउंटी क्रिकेटमधील एका पर्वाचा शेवट झाला आहे. ग्लॅमॉर्गनकडून खेळलेला रुट, या आठवड्यात आपली व्यावसायिक कारकीर्द संपवणाऱ्या तीन प्रमुख फलंदाजांपैकी एक आहे. त्याचे सहकारी ख्रिस कुक आणि कॉलिन इंग्राम हे देखील निवृत्त होत आहेत.
14 वर्षांच्या कारकिर्दीचा शेवट : बिली रुटला त्याच्या शेवटच्या काउंटी हंगामात मैदानावर मर्यादित संधी मिळाल्या, तो फक्त दोन काउंटी चॅम्पियनशिप सामन्यांमध्ये खेळला. या काळात, त्यानं आपला बहुतेक वेळ ग्लॅमॉर्गनच्या सेकंड इलेव्हनचं कर्णधारपद भूषवण्यात आणि तरुण खेळाडूंना मार्गदर्शन करण्यात घालवला. आपल्या 14 वर्षांच्या कारकिर्दीत अनेक चढ-उतार अनुभवल्यानंतर, त्यानं अखेरीस मैदानावरुन निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला.
A Glamorgan favourite calls time on an incredible career ❤️— Glamorgan Cricket (@GlamCricket) September 23, 2026
After seven years at Sophia Gardens, nearly 5,000 runs, two One-Day Cup titles and countless clutch innings, Billy Root will retire at the end of the 2026 season 🙌
Diolch yn fawr, Billy 🫶
🔗 https://t.co/G4MxVWqj8L pic.twitter.com/y3uOZdUUSy
सोशल मीडियावर शेअर केलेली पोस्ट : सोशल मीडियावर आपल्या निवृत्तीची घोषणा करुन, या 34 वर्षीय फलंदाजानं आपल्या आयुष्यातील एका नवीन पर्वाची सुरुवात केली आहे. आपल्या व्यावसायिक प्रवासाच्या आठवणी सांगताना, त्यानं एका भावनिक संदेशात लिहिलं, "माझ्या आयुष्याच्या पुढील अध्यायात प्रवेश करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. दोन महान क्लबचं प्रतिनिधित्व करणं आणि चार ट्रॉफी जिंकण्यात सहभागी होणं हा एक मोठा सन्मान आहे. लहानपणापासून आवडलेल्या खेळात कारकीर्द करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजतो."
कशी होती रुटची कारकीर्द : लीड्स बेकेट युनिव्हर्सिटीमध्ये शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, बिली रुटनं नॉटिंगहॅमशायरमधून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली. 2017 मध्ये नॉटिंगहॅमशायरकडून खेळताना, तो व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये दुहेरी विजेतेपद जिंकणाऱ्या ऐतिहासिक संघाचा भाग होता. 2019 मध्ये, तो ग्लॅमॉर्गन संघात सामील झाला, जिथं त्यानं दोन वन-डे कप विजेतेपदं जिंकली. गेल्या हंगामात, त्यानं ग्लॅमॉर्गनला काउंटी चॅम्पियनशिपच्या डिव्हिजन वनमध्ये बढती मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
🚨 ROOT ANNOUNCES RETIREMENT. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 23, 2026
- Joe Root’s younger brother Billy Root has announced his retirement from professional cricket. pic.twitter.com/VA90KtsFpy
भावांच्या सुरुवातीच्या दिवसांबद्दल बोलायचं झाल्यास, जो रुट आणि बिली रुट यांनी आपल्या लहानपणीच्या क्रिकेटची सुरुवात शेफिल्ड कॉलेजिएट क्रिकेट क्लबमध्ये केली. 2013 मध्ये एक मनोरंजक घटना घडली, जेव्हा लॉर्ड्स कसोटीदरम्यान हे दोन्ही भाऊ मैदानावर एकत्र दिसले होते. त्यावेळी एमसीसी यंग क्रिकेटर्स संघाचा भाग असलेल्या बिली रुटची इंग्लंडचा 12वा खेळाडू म्हणून निवड झाली, तर त्याचा मोठा भाऊ, जो रुट, मैदानावर खेळत होता.
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