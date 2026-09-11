विक्रमवीर जो रुट! फलंदाजीनंतर आता फिल्डींगमध्येही केला वर्ल्ड रेकॉर्ड
इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना एजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
Published : September 11, 2026 at 4:47 PM IST
बर्मिंघम Joe Root : इंग्लंड आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना एजबॅस्टन स्टेडियमवर खेळला जात आहे. पहिल्या दोन सामन्यांप्रमाणेच, यजमान इंग्लंड या सामन्यावरही पूर्णपणे वर्चस्व गाजवत आहे. पावसामुळं दुसऱ्या दिवसाचा खेळ लवकर थांबवण्यात आला, तेव्हा पाकिस्तानने आपल्या दुसऱ्या डावात 52 धावांत दोन गडी गमावले होते, ज्यामुळं पहिल्या डावाच्या आधारावर इंग्लंडला 268 धावांची आघाडी मिळाली होती. एजबॅस्टन कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंडचा कर्णधार जो रुटनं स्टीव्ह स्मिथला मागे टाकत, कसोटी क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षकानं घेतलेल्या सर्वाधिक झेलांमध्ये पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकावले.
Most catches in Test cricket history 📊— Boundary Bro (@BoundaryBro) September 11, 2026
Joe Root overtakes Steve Smith with catch No. 220, but notice Steve Smith has 219 catches in just 125 Tests, an unbelievable catching rate. 🐐#JoeRoot #ENGvPAK #TestCricket pic.twitter.com/xTuIPcVh4j
रुटनं घेतला अब्दुल्ला शफीकचा झेल : एजबॅस्टन कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी, इंग्लंडचा संघ आपल्या पहिल्या डावात 453 धावांवर सर्वबाद झाला आणि प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानी क्रिकेट संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. प्रदीर्घ काळानंतर कसोटी क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करणारा सॅम अयुब, आपलं खातं न उघडताच दुसऱ्या डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. पहिल्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर पाकिस्तानी संघाला आणखी एक धक्का बसला, जेव्हा स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या जो रुटनं अब्दुल्ला शफीकचा अप्रतिम झेल घेतला. या झेलमुळं, कसोटी क्रिकेटमध्ये क्षेत्ररक्षकानं घेतलेल्या सर्वाधिक झेलांच्या यादीत जो रुटनं अव्वल स्थान पटकावलं.
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक झेल घेणारे क्षेत्ररक्षक -
- जो रुट (इंग्लंड) - 220 झेल*
- स्टीव्ह स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया) - 219 झेल*
- राहुल द्रविड (भारत) - 210 झेल
- महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 205 झेल
- जॅक कॅलिस (दक्षिण आफ्रिका) - 200 झेल
Most catches by a fielder in Test history:— Rajat Jain (@RajatJain) September 10, 2026
🥇 Joe Root - 220*
🥈 Steve Smith - 219
🥉 Rahul Dravid - 210
4️⃣ Mahela Jayawardene - 205
5️⃣ Jacques Kallis - 200
Pak : 0-2🫣🔥
Root doing it all for England against Pakistan! 🏏👏 #ENGvPAK #JoeRoot pic.twitter.com/k5PiFgtamf
फलंदाजीत अपयशी ठरला रुट : जो रुट गेल्या काही वर्षांपासून कसोटी क्रिकेटमधील एक यशस्वी फलंदाज राहिला आहे आणि त्यानं अनेक विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. मात्र, पाकिस्तानविरुद्धच्या या तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत त्याला आतापर्यंत फक्त एक अर्धशतक झळकावता आलं आहे. एजबॅस्टन कसोटीतही इंग्लंडच्या पहिल्या डावात रुट केवळ 8 धावांवर बाद झाला होता. या मालिकेत आतापर्यंत रुटनं फक्त एक अर्धशतक झळकावलं आहे.
हेही वाचा :