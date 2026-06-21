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जो रुटच्या कसोटीत 14000 धावा पूर्ण, अशी कामगिरी करणारा पृथ्वीवरचा दुसराच खेळाडू; पहिला कोण?

इंग्लंड संघाचं कर्णधारपद भूषवणाऱ्या जो रुटनं सामन्याच्या चौथ्या दिवशी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरल्यानंतर 2 धावा काढताच 14,000 कसोटी धावा पूर्ण केल्या.

Joe Root 14000 Runs
जो रुट (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 21, 2026 at 10:05 AM IST

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लंडन Joe Root 14000 Runs : इंग्लंड आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील दुसरा सामना लंडनच्या केनिंग्टन ओव्हलवर खेळला जात आहे. यजमान इंग्लंड संघाचं कर्णधारपद भूषवणाऱ्या जो रुटनं सामन्याच्या चौथ्या दिवशी फलंदाजीसाठी मैदानात उतरल्यानंतर 2 धावा काढताच 14,000 कसोटी धावा पूर्ण केल्या. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात हा टप्पा गाठणारा रुट हा केवळ भारताचा माजी खेळाडू सचिन तेंडुलकरनंतरचा दुसराच खेळाडू ठरला आहे.

रुटच्या 302 डावांमध्ये 14,000 कसोटी धावा : इंग्लंडचा दिग्गज खेळाडू जो रुटची कसोटी क्रिकेटमधील फलंदाजीची कामगिरी प्रभावी आहे, त्यानं बऱ्याच काळापासून संघासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जो रुटनं 302 डावांमध्ये आपल्या 14,000 कसोटी धावा पूर्ण करुन या पराक्रमात सचिन तेंडुलकरला मागे टाकलं. कसोटी क्रिकेटमध्ये 15921 धावा करण्याचा विक्रम नावावर असलेल्या सचिननं 279 डावांमध्ये 14000 धावांचा टप्पा गाठला, तर रुटला हा टप्पा गाठण्यासाठी आणखी 24 डाव लागले. न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटीचा चौथा दिवस संपला तेव्हा इंग्लंडची स्थिती नाजूक होती. 463 धावांचं लक्ष्य गाठताना, त्यांच्या दुसऱ्या डावात 182 धावांत पाच गडी बाद झाले होते आणि दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा रुट 75 धावांवर नाबाद होता.

कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे खेळाडू :

  • सचिन तेंडुलकर (भारत) - 15,921 धावा
  • जो रुट (इंग्लंड) - 14,073* धावा
  • रिकी पाँटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 धावा
  • जॅक कॅलिस (दक्षिण आफ्रिका) - 13,289 धावा
  • राहुल द्रविड (भारत) - 23,288 धावा

न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी सामन्यांमध्ये 2000 धावा पूर्ण : ओव्हल कसोटी सामन्याच्या चौथ्या दिवशी, जो रुटनं 14,000 कसोटी धावा पूर्ण केल्या आणि आणखी एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला. कसोटी क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध 2000 धावा पूर्ण करणारा रुट आता पहिला खेळाडू ठरला आहे. रुटनंतर, या यादीत पाकिस्तानचा माजी खेळाडू जावेद मियांदाद दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, ज्यानं न्यूझीलंडविरुद्ध कसोटी सामन्यांमध्ये एकूण 1919 धावा केल्या आहेत.

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TAGGED:

JOE ROOT COMPLETED 14000 RUNS
14000 RUNS IN TEST CRICKET
2ND PLAYER AFTER SACHIN
कसोटीत 14000 धावा
ENGLAND VS NEW ZEALAND TEST

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