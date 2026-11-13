कांगारुंविरुद्ध मैदानात उतरताच जो रुटचं खास 'द्विशतक'! दिग्गजांच्या क्लबमध्ये मिळवलं स्थान
इंग्लंड क्रिकेट संघाचा दिग्गज फलंदाज जो रुटनं वनडे क्रिकेटमध्ये एक उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.
Published : November 13, 2026 at 5:02 PM IST
पर्थ Joe Root 200 ODI : इंग्लंड क्रिकेट संघाचा दिग्गज फलंदाज जो रुटनं वनडे क्रिकेटमध्ये एक उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. शुक्रवारी (13 नोव्हेंबर) रुटनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात एक अनोखं 'द्विशतक' पूर्ण केलं. सामन्यासाठी मैदानावर पाऊल ठेवताच रुटनं आपलं द्विशतक पूर्ण केलं. त्यानं 36 चेंडूंमध्ये एका चौकारासह 17 धावा केल्या.
इंग्लंडसाठी 200वा वनडे सामना : इंग्लंडचा 35 वर्षीय उजव्या हाताचा फलंदाज, जो रुटनं आपल्या पहिल्याच वनडे सामन्यात 200 वा वनडे सामना खेळून एक खास विक्रम केला आहे. यासह जो रुट 200 वनडे सामने खेळणारा तिसरा इंग्लिश खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी माजी कर्णधार इऑन मॉर्गन आणि जॉस बटलर यांनीच ही कामगिरी केली होती.
200 ODI appearances for Joe Root today 👏🏴 https://t.co/nDSsHxq5cA— England Cricket (@englandcricket) November 13, 2026
इंग्लंडसाठी सर्वाधिक वनडे सामने खेळणारे खेळाडू :
- इऑन मॉर्गन - 225 सामने
- जॉस बटलर - 204* सामने
- जो रुट - 200* सामने
- पॉल कॉलिंगवूड - 197 सामने
- जेम्स अँडरसन - 194 सामने
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा जो रुटच्या नावावर : रुट अजून इंग्लंडचा आघाडीचा वनडे खेळाडू बनला नसेल, पण त्यानं या फॉरमॅटमध्ये इंग्लंडकडून सर्वकालीन सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूला केव्हाच मागे टाकले आहे. रुटनं 188 डावांमध्ये 50.16 च्या सरासरीनं 8027 धावा केल्या आहेत. या दरम्यान त्यानं 20 शतकं आणि 49 अर्धशतकं झळकावली असून, त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 166* आहे.
सर्वाधिक वनडे सामने खेळणारे खेळाडू : क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक वनडे सामने खेळलेल्या खेळाडूंबद्दल बोलायचं झाल्यास, भारताचा माजी दिग्गज फलंदाज सचिन तेंडुलकर या यादीत अव्वल स्थानी आहे. त्यानं आपल्या कारकिर्दीत 463 वनडे सामने खेळले.
सर्वाधिक वनडे सामने खेळणारे खेळाडू :
- सचिन तेंडुलकर (भारत) - 463 वनडे सामने
- महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 448 वनडे सामने
- सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 445 वनडे सामने
- कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 404 वनडे सामने
- शाहिद आफ्रिदी (पाकिस्तान) - 398 वनडे सामने
सर्वाधिक वनडे सामने खेळण्यासोबतच, या फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रमही सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे. या महान फलंदाजानं आपल्या वनडे कारकिर्दीत 18,426 धावा केल्या आहेत. तर या यादीत 15,190 धावांसह विराट कोहली दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.
वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज :
- सचिन तेंडुलकर - 18,426 वनडे धावा
- विराट कोहली - 15,190* वनडे धावा
- कुमार संगकारा - 14,234 वनडे धावा
- रिकी पाँटिंग - 13,704 वनडे धावा
- सनथ जयसूर्या - 13,430 वनडे धावा
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