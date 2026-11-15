जो रुट म्हणजे रेकॉर्ड्सचं दुसरं नाव! 62 धावांची खेळी करत बनला पहिलाच इंग्रज
ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघातील दुसरा वनडे सामना ॲडलेड ओव्हलवर खेळला जात आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं 50 षटकांत 6 गडी गमावून 355 धावा केल्या.
Published : November 15, 2026 at 3:10 PM IST
ॲडलेड Joe Root : ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील दुसरा वनडे सामना ॲडलेड ओव्हलवर खेळला जात आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडनं 50 षटकांत 6 गडी गमावून 355 धावा केल्या. जो रुटनं पुन्हा एकदा शानदार फलंदाजी करत अर्धशतक झळकावलं. रुटनं 68 चेंडूंचा सामना करत 5 चौकारांच्या मदतीनं 62 धावा केल्या. यासह जो रुटनं आणखी एक विक्रम आपल्या नावावर केला. विशेष म्हणजे सर्वाधिक शतकं, अर्धशतकं आणि धावा करणारा रुट हा इंग्लंडचा आघाडीचा वनडे फलंदाज आहे.
जो रुटचं 50वं वनडे अर्धशतक : इंग्लंडचा कसोटी कर्णधार जो रुटनं या अर्धशतकासह एक मोठा विक्रम केला आहे. वनडे क्रिकेटमध्ये 50 अर्धशतकं करणारा रुट हा इंग्लंडचा पहिला फलंदाज ठरला आहे. डावाच्या 22 व्या षटकात आपलं अर्धशतक पूर्ण करुन रुटनं हा पराक्रम केला. रुटनंतर, माजी कर्णधार इऑन मॉर्गन या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्यानं 50 षटकांच्या फॉरमॅटमध्ये एकूण 42 अर्धशतकं झळकावली आहेत. या यादीत इयान बेल 35 अर्धशतकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंडसाठी वनडे सामन्यांमध्ये 30 अर्धशतकं झळकावणारा स्फोटक फलंदाज जॉस बटलर या यादीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
First Batter to 50 Fifties in ODIs: (By Teams) 🏝️ = Desmond Haynes (1993) 🇵🇰 = Javed Miandad (1993) 🇮🇳 = Mohammad Azharuddin (1998) 🇱🇰 = Aravinda de Silva (1998) 🇦🇺 = Mark Waugh (2002) 🇿🇼 = Andy Flower (2002) 🇿🇦 = Jacques Kallis (2005) 🇳🇿 = Ross Taylor (2019) 🇧🇩 = Tamim Iqbal (2021) 🏴 = Joe Root (2026) Joe Root became the 1st England batter to score 50 Fifties in ODIs. Overall England is the 10th team.— SportsGully Cricket 🏏 (@sportsgullycric) November 15, 2026
वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक अर्धशतकं कोणाच्या नावावर? : वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात सर्वाधिक अर्धशतकांचा विक्रम माजी भारतीय फलंदाज सचिन तेंडुलकरच्या नावावर आहे, त्यानं 463 वनडे सामन्यांमध्ये 96 अर्धशतकं झळकावली आहेत. सचिननंतर, कुमार संगकारा 93 अर्धशतकांसह या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर जॅक कॅलिस 86 अर्धशतकांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
Root brings up his fifty ✅ https://t.co/F1QzPv8FYE— England Cricket (@englandcricket) November 15, 2026
टॉम बँटननं इंग्लंडकडून झळकावलं शतक : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात रुटनं टॉम बँटनसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 136 चेंडूंमध्ये 137 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली. टॉम बँटन उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये होता, त्यानं 99 चेंडूंमध्ये 121 धावांची दमदार खेळी केली. त्यानं 12 चौकार आणि चार षटकार मारले. दरम्यान, जॉर्डन कॉक्सनं 49 चेंडूंमध्ये 67 धावांची शानदार खेळी केली. शेवटच्या षटकांमध्ये, विल जॅक्सनं चार चौकार आणि एका षटकाराच्या जोरावर 40 चेंडूंमध्ये 54 धावांची उत्कृष्ट खेळी केली. 355/6 ही धावसंख्या वनडे क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध इंग्लंडची दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे.
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