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रेकॉर्डचं दुसरं नाव म्हणजे जो रुट! 44 धावांच्या खेळीत सचिनसह अनेक दिग्गज एका झटक्यात मागे

इंग्लंड क्रिकेट संघाचा फलंदाज जो रुटनं जागतिक क्रिकेटमध्ये आपलं मोठं नाव कमावलं आहे. तो कसोटी आणि वनडे क्रिकेट या दोन्ही प्रकारांमध्ये विक्रम प्रस्थापित करत आहे.

Joe Root Record
जो रुट (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2026 at 12:48 PM IST

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चेस्टर-ली-स्ट्रीट Joe Root Record : इंग्लंड क्रिकेट संघाचा फलंदाज जो रुटनं जागतिक क्रिकेटमध्ये आपलं मोठं नाव कमावलं आहे. तो कसोटी आणि वनडे क्रिकेट या दोन्ही प्रकारांमध्ये विक्रम प्रस्थापित करत आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, रुट आता दिग्गजांच्या पंक्तीत सामील झाला आहे. श्रीलंकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात रुटनं आणखी एक मैलाचा दगड गाठून इतिहास रचला. त्यानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 23,000 धावा पूर्ण केल्या आणि हा पराक्रम करणारा तो पहिला इंग्लिश फलंदाज ठरला.

जो रुटनं रचला नवा इतिहास : श्रीलंका आणि इंग्लंड यांच्यातील वनडे मालिका सुरु झाली आहे. पहिल्या वनडे सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सलामीवीर टॉम बँटन मोठी खेळी करु शकला नाही आणि 10 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर रुट फलंदाजीसाठी आला. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 23,000 धावा पूर्ण करण्यासाठी रुटला फक्त तीन धावांची गरज होती. त्यानं हा पराक्रम झटपट पूर्ण केला. यासह, रुट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 23,000 धावा पूर्ण करणारा इंग्लंडचा पहिला आणि जगातील आठवा क्रिकेटपटू ठरला. रुटनं क्रिकेटच्या तिन्ही प्रकारांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला आहे. याव्यतिरिक्त, रुट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 23,000 धावा पूर्ण करणारा दुसरा सर्वात वेगवान खेळाडू ठरला आहे. त्यानं 521 डावांमध्ये हा पराक्रम केला. त्याच्या आधी विराट कोहली आहे, ज्यानं केवळ 490 डावांमध्ये 23,000 धावा पूर्ण केल्या होत्या.

सचिन तेंडुलकर अव्वल स्थानी : भारताचा महान फलंदाज सचिन तेंडुलकर 34,357 धावांसह आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील सर्वाधिक धावा करणाऱ्यांच्या यादीत अव्वल स्थानी आहे. टीम इंडियाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली 28,359 धावांसह दुसऱ्या स्थानी आहे. विराटनं कसोटी आणि टी-20 मधून निवृत्ती घेतली आहे, परंतु तो वनडे संघाचा भाग आहे. श्रीलंकेचा महान खेळाडू कुमार संगकारा 28,016 धावांसह तिसऱ्या स्थानी आहे. ऑस्ट्रेलियाचा रिकी पाँटिंग 27,483 धावांसह चौथ्या स्थानी आहे. महेला जयवर्धने पाचव्या स्थानी असून, त्यानंही आपल्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत 25,957 धावा केल्या आहेत. 23,000 धावा करुन रुट आता महान खेळाडूंच्या क्लबमध्ये सामील झाला आहे. रुट सातत्यानं धावा करत आहे. तो भविष्यात धावांच्या बाबतीत काही खेळाडूंना मागे टाकू शकतो.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 23,000 धावा करणारे खेळाडू :

  • 490 डाव - विराट कोहली (भारत)
  • 521 डाव ​​- जो रुट (इंग्लंड)
  • 522 डाव - सचिन तेंडुलकर (भारत)
  • 544 डाव - रिकी पाँटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 551 डाव ​​- जॅक कॅलिस (दक्षिण आफ्रिका)
  • 568 डाव - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
  • 576 डाव - राहुल द्रविड (भारत)
  • 645 डाव - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज :

  • 34,357 - सचिन तेंडुलकर (भारत)
  • 28,359 - विराट कोहली (भारत)*
  • 28,016 - कुमार संगकारा (श्रीलंका)
  • 27,483 - रिकी पाँटिंग (ऑस्ट्रेलिया)
  • 25,957 - महेला जयवर्धने (श्रीलंका)
  • 25,534 - जॅक कॅलिस (दक्षिण आफ्रिका)
  • 24,208 - राहुल द्रविड (भारत)
  • 23,041 - जो रुट (इंग्लंड)*

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TAGGED:

JOE ROOT RECORD IN CRICKET
क्रिकेटमध्ये 23000 धावा
क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा फलंदाज
जो रुटचा जागतिक विक्रम
1ST BATTER TO COMPLETES 23000 RUNS

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