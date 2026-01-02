ETV Bharat / sports

SA20 मध्ये पहिल्यांदाच रंगला सुपर ओव्हरचा थरार; सुपर किंग्जनं मिळवला विजय

नवीन वर्षाच्या दिवशी दक्षिण आफ्रिकन सुपर किंग्ज (SA20) लीगमध्ये सुपर ओव्हर झाली. सुपर किंग्जनं सुपर जायंट्सविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये सामना जिंकला.

सुपर किंग्ज (SA20)
जोहान्सबर्ग SA20 Super Over : दक्षिण आफ्रिकन लीग SA20 मध्ये पहिल्यांदाच सुपर ओव्हर जोबर्ग सुपर किंग्ज आणि डर्बन सुपर जायंट्स यांच्यात खेळवली गेली. जोहान्सबर्गमधील न्यू वँडरर्स मैदानावर प्रथम फलंदाजी करताना सुपर किंग्जनं 205 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, सुपर जायंट्सनंही 205 धावा केल्या. डोनोव्हन फरेरानं शेवटच्या चेंडूवर थ्रो मारुन एका फलंदाजाला धावबाद केलं आणि सामना सुपर ओव्हरमध्ये ढकलला. जॉस बटलर आणि मॅथ्यू डीव्हिलियर्स यांनी जेसीकेच्या रिचर्ड ग्लीसनविरुद्ध सुपर ओव्हरमध्ये फक्त पाच धावा काढल्या. रिले रुसोनं फक्त तीन चेंडू शिल्लक असताना जेसीकेला विजय मिळवून दिला. हा जेसीकेचा सलग तिसरा विजय होता, ज्यामुळं संघाला गुणतालिकेत अव्वल स्थानावर झेप घेता आली.

फरेरा आणि रांजणेनं दोन षटकांत बदलला खेळ : प्रथम फलंदाजी करताना सुपर किंग्जचे सलामीवीर मॅथ्यू डीव्हिलियर्स आणि फाफ डु प्लेसिस यांनी चांगली सुरुवात केली. त्यांनी 52 चेंडूत 89 धावांची भागीदारी केली, परंतु दोघांनाही अर्धशतक गाठता आलं नाही. डिव्हिलियर्स 38 धावांवर बाद झाला, तर डू प्लेसिस 47 धावांवर बाद झाला. नूर अहमदनं दोघांनाही बाद केलं. रिले रुसोला आपलं खातंही उघडता आलं नाही आणि संघानं केवळ चार धावांत तीन विकेट गमावल्या. यानंतर शुभम रांजणेसह मुल्डरनं डाव सावरला. 18व्या षटकात मुल्डर बाद झाला तेव्हा संघाची धावसंख्या 156 होती. शेवटच्या दोन षटकांत, रांजणे आणि डोनोव्हन फरेरा यांनी 47 धावा वसूल केल्या, ज्यात पाच षटकार आणि दोन चौकार होते, ज्यामुळं संघ 205 धावांवर पोहोचला. रांजणेनं 31 चेंडूत 50 धावा केल्या, तर फरेरानं 10 चेंडूत 33 धावा केल्या.

सुपर जायंट्सची टॉप ऑर्डर अपयशी : डब्लिन सुपर जायंट्ससाठी टॉप ऑर्डरमध्ये कोणीही वेगानं धावसंख्या उभारु शकले नाही. जेसीके गोलंदाजांनी कसून गोलंदाजी केली. 11 षटकांनंतर संघाची धावसंख्या 3 बाद 80 अशी होती. येथून पुढं स्फोटक खेळ सुरू झाला आणि पुढील पाच षटकांत 86 धावा झाल्या. क्लासेन 19 चेंडूत 39 धावा काढून बाद झाला, तर इव्हान जोन्स सहज षटकार आणि चौकार मारत होता. शेवटच्या 24 चेंडूत सहा विकेट शिल्लक असताना डर्बन सुपर जायंट्सना विजयासाठी 40 धावा हव्या होत्या.

सामना सुपर ओव्हरमध्ये : 37 धावांवर फलंदाजी करणाऱ्या एडन मार्करामला 17 व्या षटकात रिचर्ड ग्लीसननं बाद केलं. दोन षटकांत 18 धावा हव्या असताना जोन्स धावबाद झाला. त्यानं 17 चेंडूत चार चौकार आणि तीन षटकार मारुन 43 धावा केल्या. पुढच्याच चेंडूवर डेव्हिड विसे आठ चेंडूत 15 धावा काढून बाद झाला. ग्लीसननं 19 व्या षटकात फक्त चार धावा दिल्या. शेवटच्या षटकात संघाला विजयासाठी 15 धावा हव्या होत्या. इथन बॉश आणि सायमन हार्मर यांनी फक्त 14 धावा केल्या, ज्यामुळं सामना सुपर ओव्हरमध्ये गेला.

