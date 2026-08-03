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श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी BCCI बदलला संघ; 162 विकेट घेणाऱ्या गोलंदाजाचा संघात समावेश

भारतीय क्रिकेट संघाचा श्रीलंका दौरा 15 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय संघात एक मोठा बदल झाला आहे.

IND vs SL Test
श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी BCCI बदलला संघ (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 3, 2026 at 10:42 AM IST

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IND vs SL Test : भारतीय क्रिकेट संघाचा श्रीलंका दौरा 15 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. या दौऱ्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघ आधीच जाहीर झाला होता, पण आता भारतीय संघात एक मोठा बदल झाला आहे. बीसीसीआयनं आकिब नबीचा भारतीय कसोटी संघात समावेश केला आहे. आकिबला भारतीय संघात संधी मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. आकिब नबी स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहची जागा घेईल. यापूर्वी श्रीलंका दौऱ्यासाठी बुमराहचा संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु दुखापतीमुळं तो आता कसोटी मालिकेत खेळू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत संघानं आकिब नबीला संधी दिली आहे, अशी घोषणा बीसीसीआयनं केली.

बीसीसीआयनं जारी केलं निवेदन : इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेदरम्यान डाव्या गुडघ्याला झालेल्या दुखापतीतून जसप्रीत बुमराह अद्याप पूर्णपणे बरा झालेला नसल्यामुळं त्याला श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेतून वगळण्यात आलं आहे. पुरुष निवड समितीनं बुमराहच्या जागी आकिब नबीचा संघात समावेश केला आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या या वेगवान गोलंदाजाची वरिष्ठ राष्ट्रीय संघात समावेश होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. नबीनं गेल्या दोन रणजी ट्रॉफी हंगामात एकूण 104 बळी घेतले आहेत, ज्यात 2025-26 हंगामातील 60 बळींचा समावेश आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या पहिल्या रणजी ट्रॉफी विजयात त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. तो अलीकडेच श्रीलंका दौऱ्यावर गेलेल्या भारत 'अ' संघाचाही एक भाग होता, ज्यात त्यानं दोन प्रथम-श्रेणी सामन्यांमध्ये 6 बळी घेतले.

आकिब नबीची कारकीर्द कशी : आकिब नबीचा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगला विक्रम आहे. या 29 वर्षीय खेळाडूनं 43 प्रथम-श्रेणी सामने खेळले असून, 71 डावांमध्ये 18.63 च्या प्रभावी सरासरीनं 162 बळी घेतले आहेत. एका डावातील त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 24 धावांत 7 बळी ही आहे. आकिब फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्हीमध्ये योगदान देण्यास सक्षम आहे. त्यानं प्रथम-श्रेणी क्रिकेटमध्ये दोन अर्धशतकांसह 999 धावा केल्या आहेत.

श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेसाठी भारताचा संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी.

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