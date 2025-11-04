ETV Bharat / sports

रायझिंग स्टार्स आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा, 'जितेश शर्मा'कडं कर्णधारपदाची जबाबदारी

बीसीसीआयनं रायझिंग स्टार्स आशिया कपसाठी भारतीय संघाची घोषणा केलीय. जितेश शर्माकडं कर्णधारपदाची जबाबदारी असून नमन धीरकडं उपकर्णधार पदाची जबाबदारी असेल.जाणून घ्या सामन्याचं वेळापत्रक...

Jitesh Sharma
जितेश शर्मा (ETV Bharat MH Desk)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 4, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : कतारमध्ये होणाऱ्या रायझिंग स्टार्स आशिया कपमध्ये टीमचे नेतृत्व करतील जितेश शर्माकडं असणार आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (बीसीसीआय) शर्माची ए टीमचा कर्णधार म्हणून नियुक्त केलीय. या स्पर्धेत वैभव सूर्यवंशीसह अनेक युवा खेळाडूंना संधी देण्यात आलीय. जितेश सध्या ऑस्ट्रेलियात भारताच्या T20 मालिकेत खेळत असताना त्याच्याकडं ही महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आलीय.

14 नोव्हेंबरपासून रायझिंग स्टार्स आशिया कप सुरू: ऑस्ट्रोलियात पाच सामन्यांच्या T20 मालिकेत जितेश शर्मानं तिसऱ्या सामन्यात 22 धावांची झटपट खेळी केलीय. मालिकेचे आणखी दोन सामने बाकी असून, जितेश प्लेइंग इलेव्हनमध्ये स्थान मिळवेल, अशी अपेक्षा आहे. या मालिकेनंतर तो थेट कतारला रवाना होईल, जिथं 14 नोव्हेंबरपासून रायझिंग स्टार्स आशिया कप सुरू होतोय. आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (एसीसी) वतीनं आयोजित ही स्पर्धा युवा खेळाडूंसाठी महत्त्वाची मानली जाते.

नमन धीरला उपकर्णधारपद : बीसीसीआयनं जाहीर केलेल्या टीममध्ये नमन धीरला उपकर्णधारपद देण्यात आलं आहे. नमनला प्रथमच अशी मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. टीममध्ये वैभव सूर्यवंशी आणि प्रियांश आर्या हे आक्रमक सलामीवीर असतील. वैभव आपल्या विस्फोटक फलंदाजीमुळं ओळखला जातो, तर प्रियांशही धडाकेबाज शैलीसाठी प्रसिद्ध आहेत. या जोडीकडून सलामीला मोठ्या धावसंख्येची अपेक्षा आहे. इतर खेळाडूंमध्ये नेहल वढेरा, सूर्यांश शेडगे, रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा यांचा समावेश आहे. यश ठाकूर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक यांच्यासारख्या खेळाडूंवर गोलंदाजीची जबाबदारी आहे. अभिषेक पोरेल विकेटकीपर म्हणून जबाबदारी सांभाळेल, तर सुयश शर्मा फिरकीपटू म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

16 नोव्हेंबरला भारत पाकिस्तान आमनेसमने : स्टँड-बाय खेळाडूंमध्ये गुरनूर सिंह बराड, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिजवी आणि शेख रशीद यांचा समावेश आहे. ही स्पर्धा भारत आणि पाकिस्तान ए टीमसाठी विशेष आकर्षण ठरणार आहे. दोन्ही संघ 16 नोव्हेंबरला आमनेसामने येणार आहेत. भारताचा पहिला सामना 14 नोव्हेंबरला यूएईविरुद्ध होईल, तर 18 नोव्हेंबरला ओमानशी भिडंत असेल. सेमीफायनल 21 नोव्हेंबरला आणि अंतिम सामना 23 नोव्हेंबरला होईल.

नवोदितांना मोठी संधी : जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखाली ही युवा टीम मजबूत दावेदार मानली जात आहे. आयपीएलमधून मिळालेला अनुभव आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील प्रदर्शन यामुळं खेळाडू उत्साही आहेत. वैभव सूर्यवंशीसारख्या नवोदितांना मोठी संधी मिळणार असल्यानं भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याकडं लक्ष लागलंय. ही स्पर्धा युवा खेळाडूंच्या कौशल्यांना संधी देण्यासाठी उत्तम व्यासपीठ ठरेल, अशी अपेक्षा आहे.

रायझिंग स्टार्स आशिया कपसाठी भारत ए टीम : प्रियांश आर्या, वैभव सूर्यवंशी, नेहल वढेरा, नमन धीर (उपकर्णधार), सूर्यांश शेडगे, जितेश शर्मा (कर्णधार), रमनदीप सिंह, हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, यश ठाकूर, गुरजापनीत सिंह, विजय कुमार वैश्य, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल (विकेटकीपर), सुयश शर्मा.

स्टँड बाय: गुरनूर सिंह बराड, कुमार कुशाग्र, तनुश कोटियन, समीर रिजवी, शेख रशीद.

सामन्याचं वेळापत्रक

दिनांकदिवससामना
14 नोव्हेंबरशुक्रवारभारत वि. यूएई
16 नोव्हेंबररविवारभारत वि. पाकिस्तान
18 नोव्हेंबरमंगळवारभारत वि. ओमान
21 नोव्हेंबरशुक्रवारसेमीफायनल 1
21 नोव्हेंबरशुक्रवारसेमीफायनल 2
23 नोव्हेंबररविवारअंतिम सामना

