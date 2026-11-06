ISSF World Cup: जयपालनं पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात जिंकलं रौप्यपदक; ऑलिम्पिक कोटाही केला निश्चित
गुरुवारी आयएसएसएफ जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात रौप्यपदक जिंकून जयपाल मालवीयनं 2028 लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी भारताचा पहिला नेमबाजी कोटा निश्चित केला.
Published : November 6, 2026 at 3:26 PM IST
मुंबई ISSF World Cup : गुरुवारी आयएसएसएफ जागतिक चॅम्पियनशिपमध्ये पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात रौप्यपदक जिंकून जयपाल मालवीयनं 2028 लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी भारताचा पहिला नेमबाजी कोटा निश्चित केला. आठ जणांच्या अंतिम फेरीत 242.2 गुणांसह मालवीयनं दुसरं स्थान पटकावलं आणि देशाचा लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकमधील पहिला कोटा मिळवला.
🚨 BREAKING - JAYPAL MALVIYA WINS A SILVER FOR INDIA IN WORLD C’SHIP! 🇮🇳🥈 INDIA’S FIRST SHOOTING QUOTA FOR LA 2028 OLYMPICS IS SECURED!!!!!! 🎯 Jaypal Malviya clinches a brilliant Silver MEDAL in the Men’s 10m Air Pistol at the ISSF World C’ships! WHAT A BRILLIANT PERFORMANCE! 🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) November 5, 2026
चीनी खेळाडूनं जिंकलं सुवर्णपदक : चीनच्या हू काईनं 243.9 गुणांसह सुवर्णपदक जिंकलं, तर जिंद्रीच डुबोवीनं 220.9 गुणांसह कांस्यपदक पटकावलं. यापूर्वी, मालवीयनं सहा सिरीजमध्ये 585 गुण मिळवून पात्रता फेरीत तिसरं स्थान पटकावून पुरुषांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली होती.
मनू आणि सुरुची अंतिम फेरीत अपयशी : यापूर्वी, आयएसएसएफ जागतिक चॅम्पियनशिपमधील महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल अंतिम फेरीत निराशाजनक कामगिरी केल्यामुळं भारताच्या स्टार नेमबाज मनू भाकर आणि सुरुची इंदर सिंग पदकाच्या शर्यतीतून बाहेर पडल्या होत्या. दोन्ही खेळाडूंना 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकसाठी कोटा मिळवण्यात अपयश आलं. 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये दोन कांस्य पदकं जिंकणारी मनू 179.9 गुणांसह पाचव्या स्थानावर राहिली, तर आशियाई खेळांमधील मिश्र सांघिक सुवर्णपदक विजेती सुरुची 158.3 गुणांसह सहाव्या स्थानावर राहिली.
BREAKING: THIS IS HUGE FOLKS 🔥🔥🔥 JAYPAL MALVIYA wins SILVER medal in 10m Air Pistol event at World Shooting Championships and crucially, secures an Olympic quota place for India! WORLD CHAMPIONSHIPS 🥈 MEDAL ✅ OLYMPIC QUOTA secured ✅— India_AllSports (@India_AllSports) November 5, 2026
अंतिम फेरीत मनूला सातत्य राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. तिचे गुण 8.8 ते 10.7 च्या दरम्यान होते. 18 व्या शॉट नंतर ती स्पर्धेतून बाहेर झाली. सुरुचीलाही आठ आणि नऊ गुणांच्या शॉट्सचा फटका बसला. 16 व्या शॉट नंतर ती अंतिम फेरीतून बाहेर झाली. यापूर्वी, मनू, सुरुची आणि संयम यांनी सांघिक स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकलं होतं.
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