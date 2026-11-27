कर्णधाराची 11व्या क्रमांकावर विश्वविक्रमी फलंदाजी; मात्र तरीही संघाचा पराभव
भारताचा वेगवान गोलंदाज जयदेव उनाडकटनं टी-20 क्रिकेटमध्ये एक मोठा विक्रम रचला आहे.
Published : November 27, 2026 at 12:59 PM IST
इंदौर Highest Ccore At Batting Number 11 : भारताचा वेगवान गोलंदाज जयदेव उनाडकटनं टी-20 क्रिकेटमध्ये एक मोठा विक्रम रचला आहे. या फॉरमॅटमध्ये 11 व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना सर्वोच्च खेळी करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला आहे. सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमध्ये सौराष्ट्रचा सामना तामिळनाडूशी झाला. कर्णधार जयदेव उनाडकट 11 व्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला. त्यानं 26 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 2 षटकारांसह 40 धावा केल्या.
जयदेव उनाडकटनं मोडला 6 वर्षे जुना विक्रम : टी-20 क्रिकेटमध्ये 11व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना सर्वोच्च खेळीचा विक्रम इंग्लंडच्या डॅनी ब्रिग्सच्या नावावर होता. त्यानं 2020 च्या बिग बॅश लीगमध्ये होबार्ट हरिकेन्सविरुद्ध ॲडलेड स्ट्रायकर्सकडून खेळताना नाबाद 35 धावा केल्या होत्या. त्यानं 18 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 2 षटकार मारले होते. भारतीय खेळाडूंमध्ये, मुनाफ पटेलनं 2009 च्या आयपीएलमध्ये राजस्थानकडून दिल्लीविरुद्ध 11व्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना 10 चेंडूंमध्ये 23 धावा केल्या होत्या.
💥 𝗙𝗢𝗥 𝗧𝗛𝗘 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗕𝗢𝗢𝗞𝗦 💥 🤝 Jaydev Unadkat and Chetann Sakariya add 62 for the 10th wicket vs Tamil Nadu - joint second-highest partnership in T20s 🚀 Unadkat's 40 is the highest individual score by a No. 11 in T20 cricket https://t.co/qQLnaIKEbR— Cricbuzz (@cricbuzz) November 26, 2026
10व्या विकेटची दुसरी सर्वोच्च भागीदारी : सौराष्ट्रनं 92 धावांत 9 गडी गमावले. त्यानंतर जयदेव उनाडकट आणि चेतन साकरिया यांनी 62 धावांची भागीदारी केली. टी-20 क्रिकेटमधील ही संयुक्तपणे दुसरी सर्वोच्च 10 व्या विकेटची भागीदारी आहे. 2016 च्या पीएसएलमध्ये, ग्रँट इलियट आणि झुल्फिकार बाबर यांनी क्वेटा ग्लॅडिएटर्ससाठी 63 धावांची भागीदारी केली होती.
सौराष्ट्रला सामना जिंकण्यात अपयश : जयदेवनं विक्रमी खेळी करुनही तामिळनाडूनं सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीमधील हा सामना 38 धावांनी जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना, साई किशोरच्या नेतृत्वाखालील संघानं 8 गडी गमावून 192 धावा केल्या. सहाव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या सनी संधूनं 17 चेंडूंमध्ये सहा षटकारांसह 44 धावा केल्या. सातव्या क्रमांकावर फलंदाजी करणाऱ्या आर राजकुमारनं 36 धावांचं योगदान दिलं. मात्र 17 व्या षटकात सौराष्ट्रचा डाव 154 धावांवर संपुष्टात आला.
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