'कोणताही देश आयसीसीपेक्षा मोठा नाही'; टी-20 विश्वचषकापूर्वी पाकिस्तानच्या नाट्यावरुन जय शाह यांनी फटकारलं
टी-20 विश्वचषकापूर्वी बांगलादेश आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघानं खूप नाट्यमय घडामोडी घडवून आणल्या. त्या नाट्याबाबत आता आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी एक मोठं विधान केलं आहे.
Published : March 15, 2026 at 10:58 AM IST
मुंबई Jay Shah : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी बांगलादेश आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघानं खूप नाट्यमय घडामोडी घडवून आणल्या. त्या नाट्याबाबत आता आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशनं टी-20 विश्वचषकात खेळण्यास नकार दिला आणि त्यानंतर त्यांना स्पर्धेतून वगळण्यात आलं. दुसरीकडे, पाकिस्तानला स्पर्धेत भारताविरुद्ध खेळायचं नव्हतं. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी संपूर्ण प्रकरण शांतपणे हाताळलं आणि आता, टी-20 विश्वचषकानंतर कोणताही देश आयसीसीपेक्षा मोठा नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
Congratulations to our chairman @jayshah on winning this prestigious award following a hugely successful #t20worldCup https://t.co/9LCxWdugKH— ICC (@ICC) March 14, 2026
कोणताही संघ संघटनेपेक्षा मोठा नाही : मुंबईतील एका पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना जय शाह म्हणाले की, हा आयसीसी विश्वचषक महत्त्वाचा होता कारण, स्पर्धा सुरु होण्यापूर्वी, काही संघ सहभागी होतील की नाही आणि विश्वचषक कसा आयोजित केला जाईल याबद्दल बरीच चर्चा झाली होती. कोणत्याही संघाचं नाव न घेता जय शाह म्हणाले, "आयसीसीचा अध्यक्ष म्हणून, मी असं म्हणू शकतो की कोणताही संघ संघटनेपेक्षा मोठा नाही आणि कोणताही एक संघ संघटना बनत नाही. संघटना म्हणजे सर्व संघांचं संयोजन."
बांगलादेशचा विश्वचषक खेळण्यास नकार : सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेशनं भारतात न येण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, स्कॉटलंडला बांगलादेशऐवजी 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात खेळण्याची संधी देण्यात आली. दुसरीकडे, पाकिस्ताननं त्यांच्या सरकारच्या आदेशानुसार भारताविरुद्ध खेळण्यास नकार दिला. मात्र, स्पर्धा सुरु झाल्यानंतर, पाकिस्ताननं भारताविरुद्ध खेळण्यास सहमती दर्शविली. 14 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील सामना खेळला गेला. त्या सामन्यात टीम इंडियानं पाकिस्तानला एकतर्फा पराभव केला.
जय शाह यांनी केलं असोसिएट संघांचं कौतुक : जय शाह यांनी असंही म्हटलं की या स्पर्धेनं अनेक विक्रम मोडले. त्यांनी सांगितलं की विश्वचषकानं सर्व प्रेक्षकसंख्या विक्रम मोडले. इतिहासात पहिल्यांदाच, आम्ही एकाच वेळी 7.2 दशलक्ष प्रेक्षक पाहिले. एकूण प्रेक्षकसंख्या विक्रम मोडले. जर तुम्ही ते पाहिलं तर, अमेरिकेनं भारताला कठीण लढत दिली, नेदरलँड्सनं पाकिस्तानला टक्कर दिली, झिम्बाब्वेनं ऑस्ट्रेलियाला पराभूत केलं आणि नेपाळनं इंग्लंडला जोरदार लढत दिली. मी सर्व असोसिएट संघांचं अभिनंदन करतो, त्यांनी पूर्ण सदस्यांविरुद्ध खूप चांगले प्रदर्शन केलं.
जय शाह यांचा सूर्यकुमार यादवला सल्ला : जय शाह यांनी सूर्यकुमार आणि गंभीर यांना भविष्यासाठी नियोजन करण्याचा सल्लाही दिला. ते म्हणाले, "सूर्या आणि गौतम भाईंसाठी माझा एक संदेश आहे. शिखरावरुन पडण्यासाठी फक्त काही महिने लागतात, पण शिखरावर पोहोचण्यासाठी वर्षानुवर्षे लागतात. कठोर परिश्रम करत रहा आणि पुरस्कार जिंकत रहा. जेव्हा मी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळात (BCCI) होतो, तेव्हा मी 2028 च्या ऑलिंपिकपर्यंत योजना आखली होती. आता मी आयसीसीमध्ये आहे आणि बीसीसीआय दुसऱ्या हातात आहे. तुम्ही सर्वांनी 2030, 2031 आणि 2036 साठीही तयारी करावी."
