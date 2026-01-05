2036 मध्ये 'क्रीडा महाकुंभा'चं आयोजन करण्याचं उद्दिष्ट; जय शाह यांचं मोठं विधान
आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी 2036 च्या ऑलिंपिक स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल एक मोठं वक्तव्य केलं आहे.
Published : January 5, 2026 at 12:01 PM IST
अहमदाबाद Jay Shah on Olympics : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) अध्यक्ष जय शाह यांनी 2036 च्या ऑलिंपिक खेळांच्या आयोजनाबाबत एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. जय शाह यांनी सांगितलं की, 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचं आयोजन केल्यानंतर, भारताचं 2036 चे ऑलिंपिक खेळ गुजरातमध्ये आयोजित करण्याचं उद्दिष्ट आहे. त्यांनी 2036 च्या ऑलिंपिकमध्ये भारतासाठी 100 पदकं जिंकण्याचं ध्येय देखील ठेवलं आहे. शहा यांचं हे विधान सुरतमधील 'रन फॉर गर्ल चाइल्ड' मॅरेथॉन दरम्यान आलं. त्यांनी नमूद केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2030 चे राष्ट्रकुल खेळ गुजरातमध्ये आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तसंच 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांनंतर, 2036 चे ऑलिंपिक खेळ इथं आयोजित करण्याचं ध्येय असल्याचं शाह म्हणाले.
#WATCH | Surat, Gujarat | ICC Chairman Jay Shah says, " the prime minister has brought the commonwealth games to india in 2030, but we shouldn't stop there. we must also bring the olympics here in 2036. we won eight medals in the 2024 olympics, but i want to tell you all that… https://t.co/Brh0vtq73s pic.twitter.com/aKfGCHjBjX— ANI (@ANI) January 4, 2026
अहमदाबादमध्ये होणार राष्ट्रकुल खेळ : अहमदाबादला अलीकडेच 2030 च्या राष्ट्रकुल खेळांचं यजमानपद देण्यात आलं. हे भारताचे दुसरे राष्ट्रकुल खेळ असतील. यापूर्वी 2010 मध्ये नवी दिल्ली इथं राष्ट्रकुल स्पर्धा झाल्या होत्या. 2024 च्या पॅरिस ऑलिंपिकमधील भारताच्या कामगिरीचा उल्लेख करताना जय शाह म्हणाले की, भारतानं त्या ऑलिंपिकमध्ये आठ पदकं जिंकली होती, परंतु 2036 पर्यंत देशानं किमान 100 पदकं जिंकण्याचं ध्येय ठेवलं पाहिजे. यापैकी 10 पदकं गुजरातमधील खेळाडूंकडून मिळायला हवीत असंही ते म्हणाले. महिला खेळाडूंबद्दल बोलताना जय शाह यांनी विश्वास व्यक्त केला की गुजरातमधील महिला किमान दोन पदकं जिंकतील. त्यांनी देशातील महिला खेळांच्या वाढत्या प्रभावाचं कौतुकही केलं.
🚨 “We won eight medals at the 2024 Olympics, but eight won’t be enough in 2036. We must aim for at least 100 medals, and at least 10 of them should come from Gujarat,” says Jay Shah. pic.twitter.com/vW8XFKVxUs— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) January 4, 2026
स्मृती मंधाना आणि हरमनप्रीत युवा आदर्श : जय शाह यांनी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाचं कौतुक करताना म्हटलं की, 2024 च्या टी-20 विश्वचषक (बार्बाडोस) आणि 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये संघानं त्यांच्या प्रभावी कामगिरीनं देशाला गौरव मिळवून दिला. महिला खेळांच्या वाढत्या लोकप्रियतेबद्दल बोलताना जय शाह म्हणाले की, पालकांना त्यांच्या मुलांना विराट कोहलीसारखे व्हावं असं वाटतं, परंतु आता अनेक पालकांना त्यांच्या मुलींना स्मृती मंधाना आणि हरमनप्रीत कौरसारखे क्रिकेटपटू बनवायचे आहेत.
STORY | After Commonwealth 2030, India aims to host 2036 Olympics in Gujarat: Jay Shah— Press Trust of India (@PTI_News) January 4, 2026
International Cricket Council chairman Jay Shah on Sunday said that after hosting the Commonwealth Games in 2030, India aims to bring the Olympic Games to Gujarat in 2036 and set a target of… pic.twitter.com/8EaAXwSuOo
हेही वाचा :