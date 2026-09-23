कोण आहे जय मीना? आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताला सॉफ्ट टेनिसमध्ये मिळवून दिलं पहिलं पदक
भारतीय खेळाडू जय मीनानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत सॉफ्ट टेनिसमध्ये देशासाठी कांस्यपदक जिंकलं आहे.
Published : September 23, 2026 at 4:03 PM IST
नवी दिल्ली Jay Meena : भारतीय खेळाडू जय मीनानं आशियाई क्रीडा स्पर्धेत उत्कृष्ट कामगिरी करत सॉफ्ट टेनिसमध्ये देशासाठी कांस्यपदक जिंकलं आहे. पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत त्यानं फिलिपिन्सच्या शेर्विन नुगेटचा 4-3 अशा निसटत्या फरकानं पराभव करुन उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. उपांत्य फेरीत तो जपानच्या ताकुया कुरोसाकाकडून 2-4 नं पराभूत झाला. या खेळात सर्व उपांत्य फेरीतील खेळाडूंना पदकाची हमी असल्यानं, उपांत्य फेरीत पराभूत होऊनही जय मीनानं कांस्यपदक जिंकलं.
A historic achievement for Indian Soft Tennis!— PMO India (@PMOIndia) September 23, 2026
Congratulations to Jay Meena on winning Bronze in the Men’s Individual event and becoming India’s first-ever Asian Games medallist in Soft Tennis. His achievement marks a memorable new chapter for the sport in India.
May this medal… pic.twitter.com/UMrKAyLrnY
जय मीनानं सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये जिंकलं पदक : जय मीना हा एक उदयोन्मुख भारतीय सॉफ्ट टेनिस खेळाडू आहे. 2025 च्या आशियाई सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये कांस्य पदक जिंकून त्यानं इतिहास रचला आणि या स्पर्धेत पदक जिंकणारा तो पहिला भारतीय ठरला. त्याची प्रभावी कामगिरी 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही कायम राहिली, ज्यात त्यानं गट फेरीत एका पाकिस्तानी खेळाडूचा 4-0 नं सहज पराभव केला. त्यानंतर त्यानं पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पोहोचून सॉफ्ट टेनिसमधील भारताचं पहिलं आशियाई क्रीडा पदक मिळवलं. पण तो उपांत्य फेरीत हरला.
ALERT ! India's Jay Meena fetches bronze in Asian Games soft tennis men's singles event after losing 2-4 to Japan's Tukoya Kurosaka in semifinals. pic.twitter.com/8W70lbnmel— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2026
जय मीनाची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्यानं चांगली कामगिरी : जय मीनानं आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला सातत्यानं गौरव मिळवून दिला आहे. त्यानं हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेत पुरुष एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आणि सांघिक स्पर्धेतही भाग घेतला. 2024 मध्ये, त्यानं आध्या तिवारीसोबत भागीदारी करुन जागतिक सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये मिश्र दुहेरीत कांस्य पदक जिंकून इतिहास रचला. त्यानं 2025 च्या आशियाई सॉफ्ट टेनिस चॅम्पियनशिपमध्येही उत्कृष्ट कामगिरी केली, एकेरीतील कांस्य पदकासह एकूण चार पदकं जिंकली आणि असं करणारा तो पहिला भारतीय ठरला. तो आता त्याच्या तिसऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होत आहे आणि या स्पर्धेच्या तयारीसाठी त्यानं अहमदाबाद आणि जम्मू येथील राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये प्रशिक्षण घेतलं.
JAY MEENA CREATES HISTORY FOR INDIA 🇮🇳— The Khel India (@TheKhelIndia) September 23, 2026
- He becomes the first Indian ever to win a Soft Tennis medal at the Asian Games! 🥉
THIS IS HISTORIC RESULT FOLKS!!! 🔥 pic.twitter.com/fErlt3RpKA
जयनं जिंकली 4 पदकं : पुरुष एकेरीच्या उपांत्य फेरीत पोहोचून कांस्यपदक जिंकल्यामुळं, तो खंडीय चॅम्पियनशिपमध्ये पदक जिंकणारा पहिला भारतीय ठरला. जयनं या खंडीय स्पर्धेत एकूण चार पदकं जिंकली. टार्गेट आशियाई क्रीडा गटातील खेळाडू जय मीना तिसऱ्यांदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होत आहे. यापूर्वी त्यानं जकार्ता 2018 आणि हांगझू 2022 मध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. त्याला अनुक्रमे अहमदाबाद आणि जम्मू इथं झालेल्या राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये आशियाई चॅम्पियनशिप आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या तयारीसाठी सहाय्य मिळालं.
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