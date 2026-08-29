ETV Bharat / sports

आशियाई खेळ सुरु होण्यापूर्वीच भारताला मोठा धक्का; 'गोल्डन बॉय'ची स्पर्धेतून माघार, कारण काय?

आशियाई खेळांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पदकाच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रानं हंगामाच्या उर्वरित भागातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Neeraj Chopra :
'गोल्डन बॉय'ची स्पर्धेतून माघार (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नवी दिल्ली Neeraj Chopra : आशियाई खेळांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या पदकाच्या आशांना मोठा धक्का बसला आहे. स्टार भालाफेकपटू नीरज चोप्रानं हंगामाच्या उर्वरित भागातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा अर्थ तो पुढील महिन्यात होणाऱ्या डायमंड लीग फायनल्सला मुकणार आहे. आशियाई खेळही पुढील महिन्यातच होणार आहेत, जिथं नीरज सुवर्णपदक जिंकेल अशी अपेक्षा होती. मात्र हंगामाच्या उर्वरित भागातून माघार घेतल्यामुळं तो आशियाई खेळांनाही मुकणार आहे.

झुरिच डायमंड लीगमध्येही झाला नाही सहभागी : शुक्रवारी नीरज डायमंड लीग फायनल्ससाठी पात्र ठरला होता, पण आता त्यानं हंगामाच्या उर्वरित भागात सहभागी होणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. नीरजनं अलीकडेच डायमंड लीगच्या झुरिच टप्प्यातही भाग घेतला नव्हता. असं असूनही, तो फायनल्ससाठी पात्र ठरण्यात यशस्वी झाला होता. नीरजला 'Q' म्हणून चिन्हांकित करण्यात आलं होतं, पण दुसऱ्याच दिवशी त्यानं संपूर्ण हंगामातून माघार घेतल्याची घोषणा केली.

नीरजनं सोशल मीडियावर केलं जाहीर : नीरजनं शनिवारी सोशल मीडियावर लिहिलं, "खूप मेहनतीनंतर, मला अखेर ती लय सापडत होती जी मी शोधत होतो. लॉझनमध्ये मी या हंगामातील माझा सर्वोत्तम थ्रो केला. पण दुर्दैवानं, त्यानंतर लगेचच सरावादरम्यान मला दुखापत झाली. डॉक्टर आणि संघाशी चर्चा केल्यानंतर, आम्ही ठरवलं आहे की मी या चालू हंगामात पुढं सहभागी होणार नाही. हे निराशाजनक आहे, विशेषतः कारण मला वाटत होतं की मी माझी लय शोधण्याच्या जवळ पोहोचलो होतो. पण म्हणतात ना, अडथळे हे प्रवासाचाच एक भाग असतात." तसंच आता माझं लक्ष पूर्णपणे बरे होण्यावर आणि पूर्वीपेक्षा अधिक ताकदीनं परत येण्यावर आहे. तुमच्या सर्व प्रेमाबद्दल आणि पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद, असं त्यानं लिहिलं.

लॉझनमध्ये केली होती हंगामातील सर्वोत्तम कामगिरी : नीरजनं या हंगामात डायमंड लीगच्या दोहा आणि लॉझन टप्प्यांमध्ये एकूण 12 गुण मिळवले. या वर्षीचा डायमंड लीगचा अंतिम सामना 4 आणि 5 सप्टेंबर रोजी ब्रुसेल्समध्ये होणार आहे. लॉझनमध्ये नुकत्याच झालेल्या डायमंड लीगमध्ये, नीरजनं 88.05 मीटरच्या हंगामातील सर्वोत्तम थ्रोसह दुसरं स्थान पटकावलं आणि केवळ नऊ सेंटीमीटरनं अव्वल स्थान हुकलं. मात्र, त्याला विजेतेपद मिळवता आलं नाही. नीरजनं यापूर्वी जुलै 2025 मध्ये बंगळूरु इथं झालेल्या नीरज चोप्रा क्लासिक स्पर्धेत विजेतेपद पटकावलं होतं. लॉझनपूर्वी, नीरजनं 2026 मध्ये केवळ दोन स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता, दोहा डायमंड लीगमध्ये चौथं स्थान आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत दुसरं स्थान. मात्र, या दोन्ही स्पर्धांमध्ये तो 86 मीटरचा टप्पा ओलांडू शकला नाही.

हेही वाचा :

  1. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रथमच रंगणार फिशिंग टूरनामेंट! विजेत्यांना मिळणार भरघोस बक्षीसं
  2. जो रुट म्हणजे रेकॉर्डचं दुसरं नाव! 24 धावांच्या खेळीत केला विश्वविक्रम; पाँटिंग-सचिनसह सर्वच मागे
  3. थरारक सामन्यानं आशिया चषकाची सुरुवात! अटीतटीच्या मॅचमध्ये थायलंडनं हाँगकाँगला हपवलं

TAGGED:

NEERAJ CHOPRA RULED OUT ASIAN GAMES
WHY NEERAJ CHOPRA RULED OUT
ASIAN GAMES 2026
ANKLE LIGAMENT NEERAJ CHOPRA
JAVELIN THROWER NEERAJ CHOPRA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.