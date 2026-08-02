IPL मध्ये 13 सामने खेळणारा बुमराह पुन्हा दुखापतग्रस्त; श्रीलंका दौऱ्यापूर्वी टीम इंडियाला धक्का
श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे.
Published : August 2, 2026 at 3:47 PM IST
Jasprit Bumrah : श्रीलंकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाला मोठा धक्का बसला आहे. स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आगामी दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेत सहभागी होऊ शकणार नाही. बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकानं त्याची तंदुरुस्ती लक्षात घेऊन त्याला सध्या विश्रांती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर्षी टी-20 विश्वचषकादरम्यान झालेल्या डाव्या गुडघ्याच्या दुखापतीतून बुमराह पूर्णपणे सावरलेला नाही आणि त्याच्या पुनरागमनाबाबत बीसीसीआयला कोणताही धोका पत्करायचा नाही.
🚨 JUST IN 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) August 2, 2026
Jasprit Bumrah has been ruled out of the Sri Lanka Tests. He failed to recover from the knee injury sustained during the England ODIs.#SLvsIND pic.twitter.com/q1cNLurTS2
ईएसपीएनक्रिकइन्फोच्या वृत्तानुसार, इंग्लंड दौऱ्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यापासून बुमराह गोलंदाजी करु शकलेला नाही. 16 जुलै रोजी कार्डिफमध्ये दुसऱ्या वनडे सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना त्याला गुडघ्याची दुखापत झाली, ज्यामुळं तो लॉर्ड्सवरील तिसऱ्या आणि अंतिम वनडे सामन्यातूनही बाहेर पडला.
बुमराहच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआय सावध : इंग्लंड दौरा संपताच, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकानं बुमराहची दीर्घ कारकीर्द लक्षात घेऊन त्याच्यासाठी विशेष उपचारांची योजना आखली होती. या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, बुमराहनं या आठवड्यात बंगळूरु येथील बीसीसीआय सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये गुडघ्यात इंजेक्शन घेतले आणि फिटनेस चाचणी दिली. वैद्यकीय पथकाचा असा विश्वास आहे की, जर त्यानं आता गोलंदाजी पुन्हा सुरु केली, तर दुखापत वाढू शकते, ज्यामुळं त्याला दीर्घकाळासाठी क्रिकेटपासून दूर राहावं लागू शकते. यामुळंच त्याला श्रीलंका दौऱ्यातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
Jasprit Bumrah will miss India's two-Test series against Sri Lanka https://t.co/SZQCuZcVvi pic.twitter.com/CL8qLOwc5F— Cricinfo (@cricinfo) August 2, 2026
आयपीएलमध्ये खेळले 13 सामने : बुमराहच्या दुखापतीच्या तीव्रतेबद्दल अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी, हे स्पष्ट आहे की निवड समिती आणि वैद्यकीय पथक त्याच्या कामाच्या व्यवस्थापनाबाबत अत्यंत दक्ष आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की, आयपीएल 2026 पूर्वी फिटनेस क्लिअरन्ससाठी बुमराहनं सेंटर ऑफ एक्सलन्सला भेट दिली होती. तो आयपीएलमध्ये 13 सामने खेळला, पण मुंबई इंडियन्सच्या शेवटच्या सामन्यात सहभागी झाला नाही.
दुखापतींमुळं टीम इंडियाची चिंता वाढली : बुमराहच्या अनुपस्थितीमुळं भारतीय संघाच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. हर्षित राणा (हॅमस्ट्रिंग), नितीश कुमार रेड्डी (क्वाड्रिसेप्स), वॉशिंग्टन सुंदर (हॅमस्ट्रिंग) आणि आकाश दीप (पाठीच्या स्नायूला झालेली दुखापत) हे दुखापतींमुळं आधीच संघाबाहेर आहेत. यापैकी, वॉशिंग्टन सुंदर पहिल्या कसोटीत खेळू शकणार नाही, तर आकाश दीप प्रदीर्घ उपचार घेत आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या वनडे मालिका पराभवानंतर, कर्णधार शुभमन गिलनंही खेळाडूंना वारंवार होणाऱ्या दुखापतींबद्दल चिंता व्यक्त केली. तो म्हणाला की, जर प्रत्येक सामन्यानंतर एखादा खेळाडू जखमी होत असेल, तर ही संघासाठी गंभीर चिंतेची बाब आहे.
श्रीलंका दौऱ्यासाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), केएल राहुल (उपकर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल आणि सारांश जैन.
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