जसप्रीत बुमराह बनला टी-20 विश्वचषकाचा बादशहा; लसिथ मलिंगाचा विक्रम इतिहासजमा

टीम इंडियानं विक्रमी तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे. जसप्रीत बुमराह पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या विजयाचा हिरो ठरला.

जसप्रीत बुमराह (IANS Photo)
Published : March 9, 2026 at 12:22 AM IST

अहमदाबाद Jasprit Bumrah Record : टीम इंडियानं विक्रमी तिसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे. नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघानं न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव केला. जसप्रीत बुमराह पुन्हा एकदा भारतीय संघाच्या विजयाचा हिरो ठरला. बुमराहनं जेतेपदाच्या सामन्यात चार विकेट्स घेतल्या आणि लसिथ मलिंगाचा विक्रम मोडला.

बुमराहची शानदार गोलंदाजी : न्यूझीलंडविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात जसप्रीत बुमराहनं शानदार गोलंदाजी केली. त्याच्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये त्यानं फक्त 15 धावा दिल्या आणि चार मोठ्या विकेट्स घेतल्या. बुमराहनं टी-20 विश्वचषक नॉकआउट सामन्यात दुसरा सर्वोत्तम स्पेल टाकला. यासह, बुमराह टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणारा वेगवान गोलंदाजही बनला आहे, या बाबतीत लसिथ मलिंगाला मागं टाकलं आहे. बुमराहनं आता टी-20 विश्वचषकात 40 विकेट्स घेतल्या आहेत, तर मलिंगानं 38 विकेट्स घेतल्या आहेत. बुमराहनं अंतिम सामन्यात रचिन रवींद्र, मिशेल सँटनर, जेम्स नीशम आणि मॅट हेन्री यांना बाद केलं.

टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक विकेट्स घेणारे वेगवान गोलंदाज :

  • 40 विकेट्स - जसप्रीत बुमराह
  • 38 विकेट्स - लसिथ मलिंगा
  • 38 विकेट्स - अँरिच नॉर्टजे
  • 36 विकेट्स - अर्शदीप सिंग
  • 36 विकेट्स - टिम साउदी

टीम इंडियानं सलग दोनदा जिंकला टी-20 विश्वचषक : टीम इंडियानं 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकला. त्यानंतर, टीम इंडियाला यावेळीही विजयाचा प्रबळ दावेदार मानलं जात होतं. मात्र, जगातील इतर कोणत्याही संघानं सलग दोनदा विश्वचषक जिंकला नसल्याबद्दल शंका होत्या. परंतु भारतीय संघाच्या इतर योजना होत्या. भारत आता सलग दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ बनला आहे.

