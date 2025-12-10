IND vs SA सामन्यात जसप्रीत बुमराहची 'शंभरी'; टीम इंडियानं उडवला आफ्रिकेचा धुव्वा

ETV Bharat / sports

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 10, 2025 at 9:23 AM IST

1 Min Read
कटक Jasprit Bumrah 100 Wickets : कटकमध्ये खेळल्या गेलेल्या पहिल्या टी-20 सामन्यात भारतीय संघानं दक्षिण आफ्रिकेचा 101 धावांनी पराभव केला. टीम इंडियाच्या विजयात गोलंदाजांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. आफ्रिकन फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजीसमोर हार मानली. या सामन्यात टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहनं शानदार गोलंदाजी करत दोन विकेट्स घेतल्या आणि एक खास विक्रम प्रस्थापित केला. त्यानं आंतरराष्ट्रीय टी-20 मध्ये 100 बळी पूर्ण केले. तो भारतासाठी टी-20 आंतरराष्ट्रीय मध्ये 100 किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा दुसरा गोलंदाज ठरला.

जसप्रीत बुमराहचा अनोखा कारनामा : जसप्रीत बुमराहनं आणखी एक विक्रम रचला. तो आता भारतासाठी क्रिकेटच्या तिन्ही स्वरुपात 100 किंवा त्याहून अधिक बळी घेणारा पहिला गोलंदाज ठरला आहे. आतापर्यंत इतर कोणत्याही भारतीयानं हा विक्रम केलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये हा पराक्रम करणारा तो पाचवा गोलंदाज ठरला. त्याच्या आधी लसिथ मलिंगा, टिम साउदी, शकिब अल हसन आणि शाहीन शाह आफ्रिदी यांनी ही कामगिरी केली आहे.

क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमध्ये 100 विकेट्स घेणारे गोलंदाज :

  • लसिथ मलिंगा (श्रीलंका)
  • टिम साउदी (न्यूझीलंड)
  • शकिब अल हसन (बांगलादेश)
  • शाहीन आफ्रिदी (पाकिस्तान)
  • जसप्रीत बुमराह (भारत)

बुमराहची पहिल्या टी-20 मध्ये चांगली गोलंदाजी : जसप्रीत बुमराहबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं कसोटीत 234 आणि वनडे सामन्यात 149 विकेट्स घेतल्या आहेत. यापूर्वी, जागतिक क्रिकेटमध्ये तिन्ही फॉरमॅटमध्ये 100+ विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत चार खेळाडू होते. आता, बुमराहचं नावही त्या यादीत जोडलं गेलं आहे. पहिल्या टी-20 मध्ये बुमराहच्या गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं 3 षटकात 17 धावा देत 2 विकेट्स घेतल्या. आता तो उर्वरित सामन्यांमध्येही ही कामगिरी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

भारतानं घेतली मालिकेत आघाडी : पहिल्या टी-20 सामन्यात, हार्दिक पांड्याच्या नाबाद अर्धशतकाच्या जोरावर, टीम इंडियानं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत सहा विकेट्स गमावून 175 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 12.3 षटकांत 74 धावांवर गारद झाला. या मोठ्या विजयासह भारतानं पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. टीम इंडियानं मागील वनडे मालिकाही 2-1 नं जिंकली होती.

संपादकांची शिफारस

