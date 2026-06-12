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भारतीय नेमबाजीचे 'द्रोणाचार्य' जसपाल राणा यांचं निधन; दिग्गज नेमबाज मनू भाकरचे होते प्रशिक्षक

प्रख्यात भारतीय नेमबाजी प्रशिक्षक जसपाल राणा यांचं शुक्रवारी निधन झालं. जसपाल राणा हे दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती स्टार नेमबाज मनू भाकरचे प्रशिक्षक होते.

Jaspal Rana Passed Away
भारतीय नेमबाजीचे 'द्रोणाचार्य' जसपाल राणा यांचं निधन (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 10:21 AM IST

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Jaspal Rana Passed Away : प्रख्यात भारतीय नेमबाजी प्रशिक्षक जसपाल राणा यांचं शुक्रवारी निधन झालं. जसपाल राणा हे माजी आशियाई क्रीडा सुवर्णपदक विजेते आणि दोन वेळची ऑलिम्पिक पदक विजेती स्टार नेमबाज मनू भाकरचे प्रशिक्षक होते. वयाच्या 49व्या वर्षी राणा यांचं निधन झालं. मिळालेल्या माहितीनुसार, जर्मनीहून परतल्यानंतर त्यांची प्रकृती अचानक खालावली आणि त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. मात्र, त्यांच्या मृत्यूचं कारण अद्याप कळालेलं नाही.

विमानातच प्रकृती खालावली : म्युनिकमधील आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेनंतर राणा जर्मनीहून परतले होते. ते सध्या भारतीय पिस्तूल नेमबाजांसाठी उच्च-कार्यक्षमता प्रशिक्षक म्हणून कार्यरत होते. या स्पर्धेत भारतीय संघानं दोन सुवर्ण आणि तीन रौप्य पदकं जिंकून उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. नॅशनल रायफल असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) च्या एका सूत्रानं सांगितलं, "होय, जसपाल यांना विमानात काही त्रास जाणवला आणि दिल्लीत उतरल्यानंतर ते थेट रुग्णालयात गेले. तिथं त्यांच्या चाचण्या करण्यात आल्या आणि स्टेंट टाकण्यात आला."

द्रोणाचार्य पुरस्कारानं सन्मानित : एनआरएआयनं त्यांची 25 मीटर पिस्तूल प्रकारासाठी उच्च-कार्यक्षमता प्रशिक्षक म्हणून अधिकृतपणे नियुक्ती केली होती. कठोर प्रशिक्षण पद्धती सुरु करण्याचं श्रेय राणा यांना दिलं जातं. एनआरएआयनं फेब्रुवारी 2025 मध्ये राणा यांची 25 मीटर पिस्तूल प्रकारासाठी उच्च-कार्यक्षमता प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली. खेळातील त्यांच्या अफाट योगदानाबद्दल आणि नेमबाजांच्या पुढील पिढीच्या विकासासाठी सरकारनं 2020 मध्ये त्यांना प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कारानं सन्मानित केलं होतं.

भारतात नेमबाजीला पुढं नेण्यात मोलाची भूमिका : राणा यांचं निधन भारतीय नेमबाजी जगतासाठी एक मोठा धक्का आहे. राणा यांनी एक विजेता खेळाडू आणि प्रशिक्षक म्हणून तीन दशकांहून अधिक काळ योगदान दिलं. त्यांनी आशियाई खेळ, राष्ट्रकुल खेळ आणि आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये असंख्य पदकं जिंकून स्वतःला देशातील सर्वात यशस्वी नेमबाजांपैकी एक म्हणून स्थापित केलं. राणा यांनी अनेक वर्षे भारताचं उत्कृष्टपणे प्रतिनिधित्व केलं आणि नेमबाजीला लोकप्रिय करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, विशेषतः जेव्हा देशात हा खेळ विकसित होत होता. नेमबाजीच्या मैदानावरील त्यांच्या कामगिरीमुळं त्यांना मोठी ओळख मिळाली आणि तरुण नेमबाजांच्या एका पिढीला हा खेळ खेळण्यासाठी प्रेरणा मिळाली.

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JASPAL RANA PASSED AWAY

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