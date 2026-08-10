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Cincinnati Open: पाच वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता यानिक सिनरची माघार; अल्काराझही खेळणार नाही

विद्यमान विम्बल्डन चॅम्पियन आणि पाच वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता यानिक सिनरनं उजव्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं सिनसिनाटी ओपनमधून माघार घेतली आहे.

Cincinnati Open
पाच वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता यानिक सिनरची माघार (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 10, 2026 at 12:50 PM IST

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मुंबई Cincinnati Open : विद्यमान विम्बल्डन चॅम्पियन आणि पाच वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता यानिक सिनरनं उजव्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं सिनसिनाटी ओपनमधून माघार घेतली आहे. स्पर्धेच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलनं रविवारी याला दुजोरा दिला. सिनरच्या माघारीमुळं, ही स्पर्धा सिनर आणि त्याचा दीर्घकाळचा प्रतिस्पर्धी कार्लोस अल्काराझ या दोन तरुण टेनिस सुपरस्टार्सशिवाय खेळणार आहे. स्पर्धेच्या अधिकृत हँडलनं पोस्ट केलं, "यानिक सिनरनं उजव्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं सिनसिनाटी ओपनमधून माघार घेतली आहे. आमच्या 2024 च्या चॅम्पियनला शुभेच्छा आणि आम्ही तुम्हाला पुढील वर्षी पाहण्यास उत्सुक आहोत."

2024 मध्ये सिनर बनला होता चॅम्पियन : सिनरनं 2024 मध्ये सिनसिनाटी ओपन जिंकली होती, अंतिम सामन्यात त्यानं फ्रान्सिस टियाफोचा 7-6 (7-4), 6-2 असा पराभव केला होता. सिनरची माघार स्पर्धेसाठी एक मोठा धक्का आहे. सिनसिनाटी ओपन 13 ते 23 ऑगस्ट दरम्यान होणार आहे, तर हंगामातील शेवटची ग्रँड स्लॅम स्पर्धा, यूएस ओपन, 30 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर दरम्यान खेळवली जाईल.

अल्काराझही सिनसिनाटी ओपनमधून बाहेर : सिनरच्या आधी, त्याचा कट्टर प्रतिस्पर्धी कार्लोस अल्काराझनंही सिनसिनाटी ओपनमधून माघार घेतली आहे. सात वेळा ग्रँड स्लॅम विजेता असलेला अल्काराझ या स्पर्धेत गेल्या वर्षीच्या आपल्या विजेतेपदाचं रक्षण करु शकणार नाही. एप्रिलमध्ये बार्सिलोना ओपनदरम्यान मनगटाला दुखापत झाल्यापासून अल्काराझ स्पर्धात्मक टेनिसपासून दूर आहे. या दुखापतीमुळं त्याला फ्रेंच ओपन आणि विम्बल्डनलाही मुकावं लागलं.

यूएस ओपनमध्ये पुनरागमनावर लक्ष : 23 वर्षीय अल्काराझ आता यूएस ओपनमध्ये पुनरागमन करण्याच्या तयारीत आहे. या वर्षीची यूएस ओपन 30 ऑगस्ट रोजी सुरु होत असून, अल्काराझ गतविजेता म्हणून स्पर्धेत उतरेल. या स्पॅनिश खेळाडूनं गेल्या काही आठवड्यांत हळूहळू आपली तंदुरुस्ती सुधारली आहे. त्यानं प्रथम शारीरिक ताकद आणि तंदुरुस्तीवर काम केलं आणि त्यानंतर सिनसिनाटीमध्ये पूर्ण प्रशिक्षण सत्र पुन्हा सुरु केलं. मात्र, सिनरच्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळं आणि अल्काराझच्या मनगटाच्या दुखापतीमुळं सिनसिनाटी ओपनमधील स्टार खेळाडूंची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. आता, दोन्ही खेळाडू आगामी यूएस ओपनसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्यावर लक्ष केंद्रित करतील.

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CINCINNATI OPEN 2026
JANNIK SINNER WITHDRAWS
CARLOS ALCARAZ
SINNER WITHDRAWS CINCINNATI OPEN
JANNIK SINNER

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