50 वर्षांनंतर इटलीनं पटकावलं इटालियन ओपनचं विजेतेपद; यानिक सिनरनं घडवला इतिहास
स्टार टेनिसपटू यानिक सिनरनं इटालियन ओपन 2026 चं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. या विजयासह, सिनर 50 वर्षांत इटालियन ओपन जिंकणारा पहिला इटालियन पुरुष खेळाडू ठरला.
Published : May 18, 2026 at 9:57 AM IST
रोम Italian Open : स्टार टेनिसपटू यानिक सिनरनं इटालियन ओपन 2026 चं विजेतेपद पटकावून इतिहास रचला. रोमच्या प्रतिष्ठित फोरो इटालिको इथं झालेल्या अंतिम सामन्यात, जागतिक क्रमवारीत अव्वल असलेल्या सिनरनं नॉर्वेच्या कॅस्पर रुडला सरळ सेट्समध्ये 6-4, 6-4 असं पराभूत केलं. या विजयासह, सिनर 50 वर्षांत इटालियन ओपन जिंकणारा पहिला इटालियन पुरुष खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी, 1976 मध्ये एड्रियानो पानाटानं हे विजेतेपद पटकावलं होतं.
नोव्हाक जोकोविचच्या विक्रमाची बरोबरी : सिनरचा विजय केवळ देशांतर्गत विजेतेपदापुरता मर्यादित नव्हता. त्यानं टेनिसच्या इतिहासात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला आहे. तो आता नोव्हाक जोकोविचनंतर, सर्व नऊ एटीपी मास्टर्स 1000 स्पर्धा जिंकणारा दुसरा खेळाडू ठरला आहे. जोकोविचनं 2018 मध्ये ही कामगिरी केली होती, तर 24 वर्षीय सिनरने कमी वयातच या विक्रमाची बरोबरी केली.
सलग 29 वा विजय, फ्रेंच ओपनसाठी प्रबळ दावेदार : सिनर उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. त्यानं आपला सलग 29वा सामना जिंकून, यावर्षी क्ले-कोर्टवरील आपला विक्रम 17-0 असा सुधारला आहे. त्याचा शेवटचा पराभव फेब्रुवारीमध्ये कतार ओपनमध्ये याकूब मानसिकविरुद्ध झाला होता. आता सर्वांचं लक्ष पुढच्या आठवड्यात सुरु होणाऱ्या फ्रेंच ओपनवर आहे, जिथं सिनरला विजेतेपदाचा प्रमुख दावेदार मानलं जात आहे. रोलँड गॅरोस ही एकमेव ग्रँड स्लॅम स्पर्धा आहे जी त्याला अजून जिंकायची आहे.
THE MOMENT JANNIK SINNER BECAME A ROME CHAMPION— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026
The youngest man in history to win all 9 Masters titles
The only men in history to do it:
Djokovic - 31 years old
𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫 - 𝟐𝟒 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬 𝐨𝐥𝐝
He doesn’t chase records, he re-writes them
🇮🇹🥹 pic.twitter.com/8N8uBqqSUg
प्रेक्षकांनी केलं फुटबॉलसारखं वातावरण : अंतिम सामन्यादरम्यान, रोमचं सेंट्रल कोर्ट पूर्णपणे सिनरच्या रंगांनी न्हाऊन निघालं होतं. सिनरचा सिग्नेचर रंग असलेल्या केशरी रंगाचे कपडे घालून मोठ्या संख्येनं चाहते आले होते. सामन्यादरम्यान संपूर्ण स्टेडियममध्ये "सिनर, सिनर" च्या घोषणा घुमत होत्या. इटलीचे राष्ट्राध्यक्ष सर्जिओ मॅटारेला हे देखील सामना पाहण्यासाठी उपस्थित होते. विजेतेपद जिंकल्यानंतर सिनर म्हणाला, "50 वर्षांनंतर ही ट्रॉफी इटलीमध्ये परत आली आहे. हा माझ्यासाठी आणि संपूर्ण देशासाठी एक खूप खास क्षण आहे."
कॅस्पर रुडचं आव्हानही निष्फळ : दोन वेळा फ्रेंच ओपनचा अंतिम सामना खेळलेल्या रुडनं सामन्याची चांगली सुरुवात केली आणि सुरुवातीलाच आघाडी घेतली, पण सिनरनं शानदार पुनरागमन करत सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण मिळवलं. दुसऱ्या सेटमध्ये एका जोरदार बॅकहँड विनरनं सिनरनं निर्णायक आघाडी घेतली. रुडविरुद्धचा त्याचा कारकिर्दीतील विक्रम आता 5-0 असा आहे. सामन्यानंतर रुड म्हणाला, "या वर्षी तू जे काही करत आहेस त्याचं वर्णन करणं कठीण आहे. इतिहास घडवल्याबद्दल अभिनंदन."
Un sogno ❤️ Ce l'abbiamo fatta 🏆 Grazie Roma 🇮🇹🫶🏻
इटलीनं पुरुष दुहेरीचं विजेतेपदही पटकावलं : जेव्हा सिमोन बोलेली आणि आंद्रेया वावासोरी या जोडीनं पुरुष दुहेरीचं विजेतेपदही पटकावलं, तेव्हा इटलीसाठी तो दिवस आणखी खास ठरला. त्यांनी अंतिम सामन्यात मार्सेल ग्रॅनोलर्स आणि होरासिओ झेबालोस यांचा 7-6 (8), 6-7 (3), 10-3 असा पराभव केला. 1960 नंतर प्रथमच रोममध्ये एखाद्या इटालियन जोडीनं पुरुष दुहेरीचं विजेतेपद पटकावलं आहे.
