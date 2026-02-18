रणजी ट्रॉफीत नवा इतिहास; जम्मू आणि काश्मीर पहिल्यांदाच फायनलमध्ये
Published : February 18, 2026 at 12:52 PM IST
नवी दिल्ली Jammu and Kashmir : भारतीय देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये एक नवीन इतिहास लिहिला गेला आहे. कारण जम्मू आणि काश्मीरनं पहिल्यांदाच रणजी ट्रॉफीच्या अंतिम फेरीत पोहोचून इतिहास रचला आहे. जम्मू आणि काश्मीरनं सेमीफायनलमध्ये स्टार खेळाडूंनी भरलेल्या बंगालला हरवून ही ऐतिहासिक कामगिरी केली. चौथ्या डावात 126 धावांचं लक्ष्य जम्मू आणि काश्मीरनं सहा विकेट्स शिल्लक ठेवत गाठलं.
𝙎𝘾𝙀𝙉𝙀𝙎 𝙊𝙁 𝙋𝙐𝙍𝙀 𝙅𝙐𝘽𝙄𝙇𝘼𝙏𝙄𝙊𝙉 🤩— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 18, 2026
J&K create history as they defeat Bengal by 7️⃣ wickets to book their ticket to the #RanjiTrophy Final for the very first time 🫡
Scorecard ▶️ https://t.co/QXyCuRHJ6e@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/VBKPD9I9mX
आकिब नबी ठरला सामनावीर : या विजयाचा खरा हिरो आकिब नबी होता, ज्याला सलग दुसऱ्या सामन्यात सामनावीराचा पुरस्कार देण्यात आला. त्यानं बंगालविरुद्ध एकूण नऊ विकेट्स घेतल्या, ज्यामध्ये पहिल्या डावातील पाच विकेट्सचा समावेश होता. अब्दुल समदनं फलंदाजीत शानदार कामगिरी केली. पहिल्या डावात 82 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केल्यानंतर, त्यानं दुसऱ्या डावात नाबाद 30 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला.
सामना झाला रोमांचक : बंगालच्या पहिल्या डावात, सुदीप कुमार घरामीनं 146 धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामुळं संघाला 328 धावांचा स्पर्धात्मक एकूण धावसंख्या गाठता आली. त्यानंतर मोहम्मद शमीनं कहर केला, आठ विकेट्स घेतल्या आणि बंगालला 26 धावांची आघाडी मिळवून दिली. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरनं प्रतिआक्रमण केलं. अब्दुल समदच्या 82 आणि अकिब नबीच्या 42 धावांमुळं संघाला 300 धावांचा टप्पा ओलांडता आला. 26 धावांची आघाडी मिळवल्यानंतर, बंगाल मजबूत स्थितीत असल्याचं दिसून आलं, परंतु दुसऱ्या डावात जम्मू आणि काश्मीरच्या गोलंदाजांनी सामना उलटला. अकिब नबीनं चार बळी घेतले, तर सुनील कुमारनंही चार फलंदाजांना बाद केलं. बंगालचा संघ फक्त 99 धावांवर बाद झाला.
नबीची प्रभावी गोलंदाजी : नबीच्या प्रभावी कामगिरीनं जम्मू आणि काश्मीरच्या अंतिम फेरीत पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मध्य प्रदेशविरुद्धच्या क्वार्टर फायनल विजयातही त्यानं महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, 110 धावांत 12 बळी घेतले होते. पहिल्या डावात त्यानं 40 धावांत 7 आणि दुसऱ्या डावात 70 धावांत 5 बळी घेतले. नबीच्या उत्कृष्ट गोलंदाजीमुळं जम्मू आणि काश्मीरनं 56 धावांनी विजय मिळवला.
दडपणाखाली जम्मू आणि काश्मीरची दमदार खेळी : 126 धावांचं लक्ष्य सोपं नव्हतं. बंगालच्या गोलंदाजांनी त्यांचे सर्वोत्तम प्रयत्न केले, परंतु जम्मू आणि काश्मीरच्या फलंदाजांनी आपला संयम राखला आणि सहा विकेट्स हातात असताना लक्ष्य गाठलं. आता, संघाचं लक्ष रणजी करंडक विजेतेपदावर असेल, ज्यात ते आणखी एक नवा इतिहास रचण्याचं ध्येय ठेवतील. अंतिम सामन्यात, जम्मू आणि काश्मीरचा सामना कर्नाटक आणि उत्तराखंड यांच्यातील सुरु असलेल्या उपांत्य सामन्यातील विजेत्याशी होईल.
