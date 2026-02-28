जम्मू आणि काश्मीरनं रचला इतिहास; दिग्गज खेळाडूंचा भरणा असलेल्या कर्नाटकचा पराभव करत पहिल्यांदा जिंकली रणजी ट्रॉफी
जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघानं इतिहास रचला आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी जिंकली. स्पर्धेच्या इतिहासात हा संघ पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत पोहोचला होता.
Published : February 28, 2026 at 2:39 PM IST
हुबळी JK vs KN Final : जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट संघानं इतिहास रचला आहे. त्यांनी पहिल्यांदाच प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी जिंकली. स्पर्धेच्या इतिहासात हा संघ पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत पोहोचला होता. जम्मू आणि काश्मीरचा सामना स्टार खेळाडूंचा भरणा असलेल्या कर्नाटक संघाशी झाला. अंतिम सामना अनिर्णित राहिला, परंतु पहिल्या डावातील आघाडीमुळं जम्मू आणि काश्मीर 2025-26 रणजी ट्रॉफीचा विजेता बनला.
Jammu and Kashmir clinch maiden Ranji Trophy title on basis of first innings lead after final against Karnataka ends in draw— Press Trust of India (@PTI_News) February 28, 2026
कर्नाटक संघात दिग्गज खेळाडू : कर्नाटकच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये भारतासाठी कसोटी सामने खेळलेले पाच खेळाडू होते. यात केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, देवदत्त पडिकल आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांचा समावेश होता. जम्मू आणि काश्मीरच्या प्लेइंग इलेव्हनमधील एकाही खेळाडूला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा अनुभव नव्हता. तरीही, कर्नाटक पारस डोग्राच्या संघाची बरोबरी करु शकला नाही.
पहिल्या अंतिम सामन्यात विजेतेपद जिंकणारे संघ :
- मुंबई: 1934-35
- नवानगर : 1936-37
- हैदराबाद : 1937-38
- महाराष्ट्र : 1939-40
- बडोदा : 1942-43
- कर्नाटक : 1973-74
- पंजाब : 1992-93
- विदर्भ : 2017-18
- जम्मू आणि काश्मीर : 2025-26
J & K Match Drawn J & K took first innings lead (Winners) #KARvJK #RanjiTrophy #Elite #Final Scorecard:https://t.co/G0ytZLEyNB— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 28, 2026
जम्मू आणि काश्मीरच्या पहिल्या डावात 584 धावा : जम्मू आणि काश्मीरचा कर्णधार पारस डोग्रानं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, जम्मू आणि काश्मीरनं पहिल्या डावात 584 धावांचा डोंगर उभारला. शुभम पुंडिरनं शतक झळकावत 121 धावा केल्या. यावर हसन (88), साहिल लोत्रा (72), कन्हैया वाधवान (70), पारस डोगरा (70) आणि अब्दुल समद यांनीही अर्धशतकं झळकावली आणि काही चांगल्या खेळी केल्या. कर्नाटककडून प्रसिद्ध कृष्णानं डावाची सुरुवात केली.
आकिब नबीचा गोलंदाजीत पंजा : पहिल्या डावात 584 धावा केल्यानंतर, जम्मू आणि काश्मीरनं पहिल्या डावात कर्नाटकला 293 धावांवर गुंडाळलं आणि 291 धावांची आघाडी घेतली. कर्नाटककडून मयंक अग्रवालनं पहिल्या डावात शतक झळकावत 160 धावा केल्या. कृतिक शर्मानंही 36 धावा केल्या. केएल राहुल अपयशी ठरला. फॉर्ममध्ये असलेल्या आकिब नबीनं कर्नाटकला 293 धावांवर रोखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यानं 5 बळी घेतले. तर सुनील कुमार आणि युद्धवीर सिंग चरक यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. साहिल लोत्रा यांनीही एक बळी घेतला.
दुसऱ्या डावात कामरान आणि साहिलची शतकं : दुसऱ्या डावात जम्मू आणि काश्मीरकडून कामरान इक्बाल आणि साहिल लोत्रा यांनी शतकं झळकावली. संघानं 11 धावांवर 2 विकेट गमावल्या झाला होत्या, परंतु सलामीवीर कामराननं डाव सावरला. तो सामन्याच्या सकाळी हुबळी इथं पोहोचला होता. दुखापतग्रस्त साहिललाही या सामन्यात खेळण्याची संधी देण्यात आली. अखेर दुसऱ्या डावात जम्मू आणि काश्मीरनं 4 बाद 342 धावांवर आपला डाव घोषित केला. कामरानने नाबाद 160 धावा केल्या, तर साहिलने नाबाद 101 धावा केल्या.
हेही वाचा :