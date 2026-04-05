21 वर्षांपूर्वी वडिलांची घेतली होती विकेट, आता मुलालाही केलं आउट; 43 वर्षीय गोलंदाजाचा कहर
दिग्गज गोलंदाज जेम्स अँडरसन 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. हा दिग्गज इंग्लिश खेळाडू आता 43 वर्षांच्या वयात तो अजूनही देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहे.
Published : April 5, 2026 at 2:48 PM IST
नवी दिल्ली James Anderson : दिग्गज गोलंदाज जेम्स अँडरसन 2024 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झाला. हा दिग्गज इंग्लिश खेळाडू आता 43 वर्षांचा आहे आणि काही महिन्यांत तो 44 वर्षांचा होईल. मात्र, या वयात तो अजूनही देशांतर्गत क्रिकेट खेळत आहे. तो केवळ खेळतच नाहीये, तर उत्कृष्ट कामगिरीही करत आहे. कसोटी सामन्यांमध्ये 700 हून अधिक बळी घेणारा जेम्स अँडरसन सध्या काउंटी क्रिकेट खेळत आहे. तो केवळ लँकेशायरकडून खेळतच नाही, तर संघाचं कर्णधारपदही भूषवत आहे. या सामन्याच्या पहिल्या डावात त्यानं शानदार गोलंदाजी केली.
Sir James Anderson’s longevity is simply unreal, dismissing a father and son 21 years apart against the same opponent, Northamptonshire 🤯#EnglandCricket | #CountyCricket pic.twitter.com/tmTV3f9l2A— Cricketangon (@cricketangon) April 5, 2026
जेम्स अँडरसननं घेतले पाच विकेट : हे लक्षात घ्यावं की काउंटी क्रिकेट हंगाम गेल्या शुक्रवारी (3 एप्रिल) सुरु झाला. लँकेशायरचा सामना नॉर्थम्प्टनशायरशी होत आहे. या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी जेम्स अँडरसननं शानदार गोलंदाजी केली. त्यानं पाच विकेट घेतल्या. वेगवान गोलंदाज जेम्स अँडरसननं रिकार्डो वास्कोनसेलोस, कॅल्विन हॅरिसन, सैफ झैब, जेम्स सेल्स आणि लुईस किंबर यांना बाद केलं. दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपेपर्यंत अँडरसननं 13 षटकांत 64 धावा देऊन 5 बळी घेतले होते.
21 वर्षांपूर्वी घेतली होती वडिलांची विकेट आता मुलाला केलं बाद : खरं तर जेम्स अँडरसननं 21 वर्षांपूर्वी 2005 मध्ये काउंटी क्रिकेटमध्ये नॉर्थम्प्टनशायरच्या डेव्हिड सेल्सला बाद केलं होतं. डेव्हिड सेल्स हे जेम्स सेल्सचे वडील आहेत, जो सध्या नॉर्थम्प्टनशायरकडून खेळतो. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की अँडरसननं या सामन्यात जेम्स सेल्सलाही बाद केलं. 21 वर्षांच्या कालावधीत अँडरसननं वडील-मुलाच्या जोडीला बाद करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यावरुन अँडरसन किती तंदुरुस्त आहे आणि तो किती काळापासून सातत्यानं क्रिकेट खेळत आहे हे दिसून येतं.
The 56th time that James Anderson has taken five wickets in a first-class innings pic.twitter.com/ifZXbK31nv— Rothesay County Championship (@CountyChamp) April 4, 2026
सामन्याची स्थिती काय : सामन्यात लँकेशायरनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. जॉश बोहॅननच्या 90 आणि ल्यूक वेल्सच्या 87 धावांच्या जोरावर लँकेशायरनं पहिल्या डावात 384 धावा केल्या. नॉर्थम्प्टनशायरसाठी बेन सँडरसननं सर्वाधिक पाच बळी घेतले. प्रत्युत्तरात, नॉर्थम्प्टनशायरनं 9 गडी गमावून 215 धावा केल्या आहेत. नॉर्थम्प्टनशायर 169 धावांनी पिछाडीवर आहे. लुईस मॅकमॅनस 54 धावांवर नाबाद असून हॅरी कॉनवे 1 धावेवर आहे.
