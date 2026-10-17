14 चेंडूत अर्धशतक! ऑस्ट्रेलियनं फलंदाजाचं वनडेत वादळ; वैभवचा रेकॉर्ड थोडक्यात हुकला
ऑस्ट्रेलियाचा 24 वर्षीय सलामीवीर जॅक फ्रेझर मॅकगर्कनं आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं खळबळ उडवून दिली आहे.
Published : October 17, 2026 at 2:56 PM IST
मुंबई Jake Fraser Mcgurk : ऑस्ट्रेलियाचा 24 वर्षीय सलामीवीर जॅक फ्रेझर मॅकगर्कनं आपल्या स्फोटक फलंदाजीनं खळबळ उडवून दिली आहे. ऑस्ट्रेलिया वन डे कपमध्ये त्यानं अवघ्या 14 चेंडूंमध्ये शानदार अर्धशतक झळकावलं आणि 10 चौकार व 9 षटकारांसह 63 चेंडूंमध्ये धडाकेबाज 122 धावा केल्या. यादरम्यान मॅकगर्कनं अवघ्या 49 चेंडूंमध्ये आपलं शतकही पूर्ण केलं. मात्र, लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा वैभव सूर्यवंशीचा विश्वविक्रम मोडण्याची संधी तो गमावून बसला. जॅकनं ही आक्रमक खेळी साऊथ ऑस्ट्रेलिया आणि क्वीन्सलँड बुल्स यांच्यातील सामन्यादरम्यान खेळली. तो वन डे कपमध्ये सर्वात जलद अर्धशतक झळकावणारा फलंदाज ठरला.
लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विक्रम वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर : लिस्ट ए क्रिकेटमधील सर्वात जलद अर्धशतकाचा विश्वविक्रम भारतीय संघाचा 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीच्या नावावर आहे. त्यानं या वर्षाच्या सुरुवातीला श्रीलंका 'अ' संघाविरुद्धच्या सामन्यात अवघ्या 11 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्या सामन्यात त्याचं शतक हुकलं असलं तरी, त्यानं अवघ्या 29 चेंडूंमध्ये 94 धावांची धडाकेबाज खेळी करुन ते आउट झाला. त्याच्या या वादळी खेळीत 10 चौकार आणि 8 षटकारांचा समावेश होता. मात्र, जॅक फ्रेझर मॅकगर्कला आज हा विक्रम मोडता आला नाही.
Jake Fraser-McGurk breaks his own record with a 14-ball fifty before racing to a 49-ball century in the One Day Cup. And then there’s his record at Karen Rolton Oval. JFM might have a favourite venue 😅 https://t.co/I0l5m2c3Q6— Cricinfo (@cricinfo) October 17, 2026
मॅकगर्कनं खेळले 15 आयपीएल सामने : ऑस्ट्रेलियाचा फलंदाज जॅक फ्रेझर मॅकगर्कनं आपल्या पहिल्या आयपीएल हंगामात स्फोटक फलंदाजीनं सर्वांना आश्चर्यचकित केलं होतं. त्या हंगामात त्यानं जवळपास 200 च्या स्ट्राइक रेटनं फलंदाजी केली होती. मात्र, दुसऱ्या हंगामात त्याला तितकी चांगली कामगिरी करता आली नाही आणि तो अपयशी ठरला. पण आता त्याचा सध्याचा फॉर्म पाहता, असं वाटतं की तो पुन्हा एकदा आयपीएलमध्ये पुनरागमन करु शकतो. लिलाव जवळ आल्यानं अनेक संघांची त्याच्यावर नजर असेल. मॅकगर्क आतापर्यंत आयपीएलमध्ये फक्त दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळला आहे. त्यानं 15 आयपीएल सामन्यांमध्ये 199.48 च्या स्ट्राईक रेटनं 385 धावा केल्या आहेत.
122 off 63, 10x4, 9x6! Jake Fraser-McGurk made merry in South Australia's One-Day Cup clash against Queensland, also smashing the fastest fifty in the competition's history off 14 balls. P.S: He also has a 29-ball hundred in the tournament, which is the all-time List A record 🔥— Cricbuzz (@cricbuzz) October 17, 2026
साऊथ ऑस्ट्रेलियानं केल्या 397 धावा : साऊथ ऑस्ट्रेलिया आणि क्वीन्सलँड यांच्यातील सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना साऊथ ऑस्ट्रेलियानं 50 षटकांत 7 गडी गमावून 397 धावा केल्या. कर्णधार नॅथन मॅकस्वीनीनंही 10 चौकारांसह 103 चेंडूंमध्ये 106 धावा करत शतक झळकावलं. तर जॅक लेहमननं 46 चेंडूंमध्ये 58 धावांचं योगदान दिलं.
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