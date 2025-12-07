ETV Bharat / sports

"आता पुढं जाण्याची वेळ..." स्मृती-पलाशचं लग्न रद्द; दोघांनीही सोशल मीडियावर दिली माहिती

स्मृती आणि पलाश यांचं 22 नोव्हेंबर रोजी होणारं लग्न रद्द करण्यात आलं, ज्यामुळं सोशल मीडियावर अनेक तर्कवितर्क लावण्यात आले. आता मंधानानं यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.

Smriti Mandhana Puts an End to Marriage
स्मृती आणि पलाश (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 7, 2025 at 2:55 PM IST

मुंबई Smriti Mandhana Puts an End to Marriage : भारतीय क्रिकेट स्टार स्मृती मंधाना आणि संगीतकार पलाश मुच्छल यांचं लग्न 22 नोव्हेंबर रोजी होणार होतं. मात्र त्यादिवशी स्मृतीचे वडील अचानक आजारी पडले आणि त्यांना तातडीनं रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. पलाशलाही नंतर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं, ज्यामुळं लग्न होऊ शकले नाही. त्यानंतर चाहत्यांनी सोशल मीडियावर अंदाज बांधण्यास सुरुवात केली. आता, मंधानानं या प्रकरणावर पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाली स्मृती : स्मृती मंधानानं सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म इंस्टाग्रामवर एक स्टोरी पोस्ट केली, ज्यात लिहिलं आहे की, "गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याबद्दल खूप अटकळ बांधली जात आहेत आणि मला वाटतं की सध्या माझ्यासाठी बोलणं महत्त्वाचं आहे. मी एक अतिशय खाजगी व्यक्ती आहे आणि मला ते असंच ठेवायचं आहे, परंतु मला हे स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द करण्यात आलं आहे. मी हे सर्व सोडून देऊ इच्छिते आणि मी सर्वांना तेच करण्याची विनंती करते."

आता पुढं जाण्याची वेळ : स्मृती मंधानानं पुढं लिहिलं, "मी तुम्हाला विनंती करते की तुम्ही सध्या दोन्ही कुटुंबांच्या गोपनीयतेचा आदर करा आणि आम्हाला पुढं जाण्यासाठी वेळ द्या. माझं ध्येय नेहमीच माझ्या देशासाठी चांगलं काम करणं हे राहिलं आहे. मला आशा आहे की मी दीर्घकाळ भारतासाठी खेळत राहीन आणि ट्रॉफी जिंकेन आणि हेच माझे नेहमीच लक्ष असेल. तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल धन्यवाद. आता पुढं जाण्याची वेळ आली आहे."

पलाशनंही टाकली स्टोरी : स्मृतीनं इन्स्टा स्टोरीवरुन लग्न मोडल्याची माहिती दिल्यानंतर पलाश मुच्छलनं सुद्धा इन्स्टा स्टोरी पोस्ट करत लग्न रद्द केल्याची माहिती दिली आहे. पलश मुच्छलनं म्हटलं आहे की, "मी माझ्या आयुष्यात पुढं जाण्याचा आणि माझ्या वैयक्तिक नातेसंबंधातून मागे सरकण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांनी कोणताही आधार नसलेल्या अफवांवर इतक्या सहज विश्वास ठेवून प्रतिक्रिया देताना पाहणं माझ्यासाठी खूप कठीण होतं. माझ्यासाठी खूप महत्त्वाच्या गोष्टींबद्दल या अफवा पसरल्या, आणि हा माझ्या आयुष्यातला फार कठीण काळ आहे, पण मी माझ्या मूल्यांवर ठाम राहून शांतपणे याला सामोरं जाईल."

भारतासाठी वनडे क्रिकेटमध्ये झळकावली 14 शतकं : स्मृती मंधानाला भारताच्या सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक मानलं जातं आणि तिनं अनेक सामन्यांमध्ये एकटीनं भारतीय संघाला विजय मिळवून दिला आहे. मंधानानं वनडे क्रिकेटमध्ये टीम इंडियासाठी एकूण 5322 धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 14 शतकं आणि 34 अर्धशतकं आहेत. तिनं टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 3982 धावा देखील केल्या आहेत. तिनं 7 कसोटी सामन्यांमध्ये एकूण 629 धावा केल्या आहेत.

संपादकांची शिफारस

