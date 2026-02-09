T-20 वर्ल्ड कपमध्ये पहिला सामना खेळणाऱ्या इटलीचा दारुण पराभव; स्कॉटलंडचा दुसऱ्या सामन्यात विजय

ETV Bharat / sports

सध्या सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषकातील सातवा सामना इटली आणि स्कॉटलंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात स्कॉटलंडनं निर्विवाद वर्चस्व राखत इटलीचा 73 धावांनी पराभव केला.

Scotland Beat Italy
T-20 वर्ल्ड कपमध्ये पहिला सामना खेळणाऱ्या इटलीचा दारुण पराभव (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 3:04 PM IST

कोलकाता Scotland Beat Italy : सध्या सुरु असलेल्या टी-20 विश्वचषकातील सातवा सामना इटली आणि स्कॉटलंड क्रिकेट संघात खेळवण्यात आला. या सामन्यात स्कॉटलंडनं निर्विवाद वर्चस्व राखत इटलीचा 73 धावांनी पराभव केला. इटलीकडून सामन्यात 28 वर्षीय बेंजामिन मॅनेटीनं अर्धशतक झळकावलं, तो टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात अर्धशतक झळकावणारा पहिला इटालियन फलंदाज ठरला. मात्र, त्याचं अर्धशतक संघाला जिंकण्यास मदत करु शकलं नाही.

स्कॉटलंडकडून इटलीचा पराभव : स्कॉटलंडनं दिलेल्या 208 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, इटलीला पूर्ण 20 षटकंही पूर्ण करता आली नाहीत. त्यांचा डाव 16.4 षटकांत संपुष्टात आला. संघाचा कर्णधार वेन मॅडसेन दुखापतीमुळं आधीच सामन्यातून बाहेर पडला होता. परिणामी, इटलीला एका फलंदाजाची कमतरता भासत होती. इतिहासात आपलं नाव कोरलेल्या बेंजामिन मॅनेटीनं इटलीच्या संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या.

मॅनेटी बंधूंच्या खेळीनंतरही इटलीला जिंकता आला नाही सामना : बेंजामिन मॅनेटीनं 167.74 च्या स्ट्राईक रेटनं 31 चेंडूत 52 धावा केल्या. त्याच्या खेळीत पाच चौकार आणि एक षटकार होता. इटलीचा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बेंजामिन मॅनेट्टीचा धाकटा भाऊ हॅरी मॅनेट्टी होता. त्यानं 25 चेंडूत 148 च्या स्ट्राईक रेटनं 37 धावा केल्या, ज्यात तीन षटकारांचा समावेश होता. मात्र, मॅनेट्टी बंधूंचा डाव स्कॉटलंडच्या पराभवासाठी पुरेसा महत्त्वाचा ठरला नाही.

स्कॉटलंडनं 20 षटकांत केल्या 207 धावा : स्कॉटलंडनं सामन्यात प्रथम फलंदाजी केली आणि निर्धारित 20 षटकांत 4 गडी बाद 207 धावा केल्या. स्कॉटलंडनं इटलीविरुद्ध टी-20 मध्ये 200 पेक्षा जास्त धावांचा टप्पा ओलांडण्याची ही दुसरी वेळ होती. स्कॉटलंडच्या 207 धावांच्या भागीदारीत सलामीवीर जॉर्ज मुन्शीनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. जॉर्ज मुन्शीनं 54 चेंडूत 155.55 च्या स्ट्राईक रेटनं 84 धावा केल्या, ज्यामध्ये 13 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता.

