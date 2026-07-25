ISSF World Cup: नेमबाज संयमचा अचूक 'निशाणा'; 10 मीटर एअर पिस्तूलमध्ये जिंकलं 'सिलव्हर मेडल'
भारतीय नेमबाज संयमनं शुक्रवारी आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात रौप्य पदक जिंकलं.
Published : July 25, 2026 at 10:24 AM IST
ISSF World Cup : भारतीय नेमबाज संयमनं शुक्रवारी आयएसएसएफ विश्वचषक रायफल/पिस्तूल/शॉटगन स्पर्धेत महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात रौप्य पदक जिंकलं. या पदकानं विश्वचषकातील भारताच्या पदकतालिकेची सुरुवात झाली. संयमनं एकूण 243.4 गुण मिळवून हे पदक जिंकलं, जे तिच्या कारकिर्दीतील दुसरं आयएसएसएफ विश्वचषक पदक आहे.
Qianxun Yao 🇨🇳 clinched the 10m Air Pistol gold at the ISSF World Cup Hangzhou with a score of 243.6, Sainyam 🇮🇳 took silver with 243.4, she needed a 10.9 on her final shot to force a shoot-off for gold but managed 10.7, finishing just 0.2 points behind,— SportsFreak_Sameer (@Sidharth_World_) July 24, 2026
(1/2)#ISSFWorldCup https://t.co/5X7d8MJkjV pic.twitter.com/CLK74oPT8W
संयमनं पात्रता फेरीत मिळवले होते 579 गुण : माजी ज्युनियर विश्वविजेती आणि आशियाई चॅम्पियन संयमनं पात्रता फेरीत 579 गुणांसह अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली आणि अंतिम नेमबाजी रेषेवर पाऊल ठेवण्यापूर्वी आपल्या संपूर्ण मालिकेत सातत्यपूर्ण अचूकता राखली व पदक पटकावलं. 36 सदस्यीय भारतीय संघ रायफल, पिस्तूल आणि शॉटगन या प्रकारांमध्ये वैयक्तिक आणि मिश्र-संघीय अशा दोन्ही स्पर्धांमध्ये भाग घेईल.
मनू आणि स्वप्नीलसारखे नेमबाजही लावणार निशाणा : नेमबाजांमध्ये, मनू आणि स्वप्नीलमध्ये ऐश्वर्या प्रताप सिंग तोमर, ईशा सिंग, सुरुची, इलावेनिल वालारिवन, सिफ्ट कौर समरा, सोनम उत्तम मस्कर, अनिश भानवाला, रयझा धिल्लन, गनेमत सेखॉन आणि ऑलिंपियन अनंतजीत सिंग नारुका यांसारखी प्रसिद्ध नावं आहेत. रायफल इव्हेंटमध्ये पार्थ राकेश माने, हिमांशू ढिल्लोन, शाहू तुषार माने आणि रुद्राक्ष बाळासाहेब पाटील हे पुरुषांच्या 10 मीटर एअर रायफलमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करतील, तर महिलांच्या स्पर्धेसाठी इलावेनिल वालारिवन, सोनम उत्तम मस्कर आणि साक्षी सुनील पाडेकर यांची निवड झाली आहे.
🥈 Silver for India at the ISSF World Cup! 🇮🇳🎯— SportzPulse (@SportsPulse31) July 24, 2026
Sainyam delivered a brilliant performance to win Silver in the Women's 10m Air Pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, finishing with a score of 243.4.
Congratulations, Sainyam! 🇮🇳#ISSFWorldCup #Shooting #Sainyam pic.twitter.com/mz3whm89LJ
पुरुषांच्या 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन्स संघात ऐश्वर्या प्रताप सिंग तोमर, नीरज कुमार आणि रुद्राक्ष बाळासाहेब पाटील यांचा समावेश आहे, तर महिलांच्या प्रकारात आशी चौकसे, विदर्शा के. विनोद आणि शिफ्ट कौर समरा सहभागी होतील. महिलांच्या 10 मीटर एअर पिस्तूल प्रकारात भारताच्या मोहिमेचं नेतृत्व सुरुची, संयम आणि ईशा सिंग करतील, तर पुरुषांच्या प्रकारात केदारलिंग बी. उचांगवे, कमलजीत आणि आकाश भारद्वाज स्पर्धा करतील.
महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल संघात मनू भाकर, ईशा सिंग आणि राही सरनोबत यांचा समावेश आहे, तर पुरुषांच्या 25 मीटर रॅपिड फायर पिस्तूल संघात अनिश भानवाला, ओंकार सिंग आणि भावेश शेखावत यांचा समावेश आहे. शॉटगन प्रकारांमध्ये, उदयवीर सिंग जाजी, भवनीश मेंदिरत्ता आणि विवान कपूर हे पुरुषांच्या ट्रॅप प्रकारात स्पर्धा करतील, तर प्रगती दुबे, कीर्ती गुप्ता आणि राजेश्वरी कुमारी यांचा महिलांचा ट्रॅप संघ असेल. पुरुषांच्या स्किट संघात गुरजोत सिंग खंगुरा, परमपाल सिंग गुरोन आणि अभय सिंग सेखोन यांचा समावेश आहे, तर महिलांच्या स्किट स्पर्धेत गनेमत सेखोन, दर्शना राठोर आणि यशस्वी राठोर भारताचं प्रतिनिधित्व करतील. भारत 10 मीटर एअर रायफल मिश्र संघ, 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र संघ आणि ट्रॅप मिश्र संघ या प्रकारांमध्येही संघ उतरवेल.
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