ISSF World Cup: मनु भाकर आणि सम्राट राणाला सुवर्णपदकाची हुलकावणी; विश्वचषक स्पर्धेत भारत गुणतालिकेत दुसऱ्या स्थानी
भारतीय नेमबाज मनू भाकर आणि सम्राट राणा यांनी शनिवारी आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकलं.
Published : May 31, 2026 at 5:09 PM IST
ISSF World Cup : भारतीय नेमबाज मनू भाकर आणि सम्राट राणा यांनी शनिवारी आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत 10 मीटर एअर पिस्तूल मिश्र सांघिक प्रकारात रौप्य पदक जिंकलं. अंतिम सामन्यात, भारतीय जोडीला चीनच्या विद्यमान विश्वविजेत्या याओ चियानशुन आणि हू काई यांच्याकडून अत्यंत चुरशीच्या लढतीत केवळ 0.3 गुणांनी पराभव पत्करावा लागला. या रौप्य पदकासह भारतानं दोन सुवर्ण आणि दोन रौप्य पदकांसह स्पर्धेत दुसरं स्थान पटकावलं. चीननं चार सुवर्ण आणि तीन कांस्य पदकांसह पदक तालिकेत अव्वल स्थान मिळवलं.
अंतिम सामना झाला रोमांचक : भारतीय जोडीसाठी अंतिम सामन्याची सुरुवात संथ झाली. पहिल्या पाच-शॉटच्या मालिकेनंतर, भारत 100.0 गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर होता. सम्राटनं 51.0 आणि मनूनं 49.0 गुण मिळवले. दुसऱ्या मालिकेत, मनूनं जोरदार पुनरागमन करत 51.5 गुण मिळवले, तर सम्राटनं 49.9 गुण मिळवले. यामुळं भारतीय जोडी दुसऱ्या स्थानावर पोहोचली. तिसऱ्या मालिकेनंतर, भारतानं चीनवरील आघाडी केवळ 0.1 गुणांपर्यंत कमी केली. मनूनं शानदार 51.8 आणि सम्राटनं 50.7 गुण मिळवले. पहिल्या एलिमिनेशन सीरिजनंतर भारतीय जोडीकडे 2.2 गुणांची आघाडी होती. मनूनं 30.9 आणि सम्राटनं 30.5 गुण मिळवले, तर चिनी जोडी दबावाखाली दिसत होती.
🥇Suruchi Phogat | 10m Air Pistol
🥇 Esha Singh | 25m Pistol
🥈 Esha Singh | 10m Air Pistol
🥈 Manu Bhaker/Samrat Rana: 10m Air Pistol Mixed team
चीनचं दमदार पुनरागमन : मात्र पुढच्या फेरीत सम्राटच्या 31.2 गुणांनंतरही, मनूच्या काही कमकुवत शॉट्समुळं चीननं पुनरागमन केलं. 21 व्या शॉट नंतर भारताची 2.2 गुणांची आघाडी संपुष्टात आली आणि चिनी जोडी 0.2 गुणांनी पुढे गेली. अंतिम सीरिजमध्ये मनूनं शानदार 10.6 गुण मिळवले, पण सम्राटला केवळ 8.8 गुणच मिळवता आले. यानंतर चीननं आपली आघाडी कायम ठेवली आणि भारतीय जोडीला रौप्य पदकावर समाधान मानावं लागलं. चीनच्या दुसऱ्या जोडीनं, शेन यिहाओ आणि बू शुआईहांग यांनी कांस्य पदक जिंकलं.
पात्रता फेरीत दुसरी भारतीय जोडी 10व्या स्थानी : भारताची दुसरी जोडी, सुरुची सिंग आणि श्रावण कुमार, 575-20x गुणांसह पात्रता फेरीत 10व्या स्थानी राहिली. सुरुचीनं 291-11x आणि श्रावणनं 284-9x गुण मिळवले.
Indian Mixed Pistol Team of Samrat Rana & Manu Bhaker finished just 0.3 pts behind Hu/Yao🇨🇳 to win 🥈in the Munich World Cup
Q scores : 582-21x, 2nd
Team India finished the prestigious Munich World Cup at 2nd in the… pic.twitter.com/JqUE5J6RtW
एअर रायफल मिश्र सांघिक स्पर्धेत निराशा : दिवसाच्या पहिल्या सत्रात 10 मीटर एअर रायफल मिश्र सांघिक प्रकारात भारतीय जोड्या पदक फेरीसाठी पात्र ठरु शकल्या नाहीत. एलावेनिल वलारिवन आणि अर्जुन बाबुटा यांची जोडी 630.0 गुणांसह 14व्या स्थानी राहिली. आर्य बोरसे आणि शाहू तुषार माने यांची जोडी 629.6 गुणांसह 16व्या स्थानी राहिली. चीनच्या वांग जिएफेई आणि शेंग लिहाओ यांनी सुवर्णपदक जिंकले. नॉर्वेच्या जेनेट हेग ड्यूस्टॅड आणि जॉन-हर्मन हेग यांनी रौप्यपदक पटकावलं, तर चीनच्या हान जियायू आणि मा सिहान यांनी कांस्यपदक पटकावलं.
भारताची प्रभावी कामगिरी : भारतानं आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेत एकूण चार पदकं (दोन सुवर्ण आणि दोन रौप्य) जिंकून आपली प्रभावी उपस्थिती दर्शवली. स्पर्धेच्या अंतिम दिवशी मनू भाकर आणि सम्राट राणा यांनी मिळवलेली रौप्य पदकं भारतीय संघासाठी एक प्रमुख आकर्षण ठरली.
