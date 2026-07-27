ISSF World Cup : ईशानं मनूला पराभूत करत जिंकलं सुवर्णपदक; मनू भाकरलाही मिळालं पदक
भारताची उदयोन्मुख नेमबाज ईशा सिंगनं सोमवारी आयएसएसएफ विश्वचषक स्पर्धेतील महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात ऑलिम्पिक पदक विजेती सहकारी मनू भाकरवर मात करत सुवर्णपदक जिंकलं.
Published : July 27, 2026 at 5:05 PM IST
ISSF World Cup : भारताची उदयोन्मुख नेमबाज ईशा सिंगनं सोमवारी आयएसएसएफ विश्वचषक (रायफल/पिस्तूल/शॉटगन) स्पर्धेतील महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात ऑलिम्पिक पदक विजेती सहकारी मनू भाकरवर मात करत सुवर्णपदक जिंकलं. मनूनं कांस्यपदक पटकावलं, ज्यामुळं भारताला या स्पर्धेत दोन पदकं मिळाली. 21 वर्षीय ईशानं अंतिम फेरीत उत्कृष्ट कामगिरी करत 40 गुण मिळवून सुवर्णपदक जिंकलं, तर पॅरिस 2024 ऑलिम्पिकमध्ये दोन वेळा कांस्यपदक विजेत्या मनूनं शूट-ऑफ जिंकून कांस्यपदक पटकावलं. तिनं एकूण 28 गुण मिळवलं.
🚨 ESHA SINGH WINS THE ISSF WORLD CUP GOLD IN WOMEN’S 25M PISTOL 🏅— The Khel India (@TheKhelIndia) July 27, 2026
- First Gold Medal for India at ISSF Shooting World Cup, Hangzhou 🇨🇳 pic.twitter.com/TvYB0AL4V4
भारतीय खेळाडूंचं पात्रता फेऱ्यांमध्ये वर्चस्व : भारतीय खेळाडूंनी पात्रता फेऱ्यांमध्ये चांगली सुरुवात केली. मनूनं 586 गुण मिळवून पात्रता फेरीत प्रथम क्रमांक पटकावला, तर ईशा 585 गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर राहिली. अशाप्रकारे, या दोघींनी आठ जणांच्या अंतिम फेरीत सहज स्थान मिळवलं. माजी आशियाई क्रीडा सुवर्णपदक विजेती राही सरनोबतनं 582 गुण मिळवले, तर सिमरनप्रीत कौर ब्रार (576) आणि अभिज्ञा अशोक पाटील (573) यांनी केवळ रँकिंग पॉइंट्स (RPO) साठी खेळताना चांगली कामगिरी केली.
Bharat on the podium! 🥇🥉— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 27, 2026
Congratulations to Esha Singh and Manu Bhaker on winning Gold and Bronze in the Women’s 25m Pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou.
The entire nation is proud of you both! pic.twitter.com/51y7nEgAIJ
काय म्हणाली मनू भाकर : या मोसमाच्या सुरुवातीला म्युनिक विश्वचषकात सुवर्णपदक जिंकणारी ईशा म्हणाली, "माझ्या आधीच्या विजयामुळं माझ्यावर खूप दबाव होता. जेव्हा तुम्ही तुमच्या स्पर्धेत चांगली कामगिरी करता, तेव्हा तुमच्याकडून खूप अपेक्षा ठेवल्या जातात. मला आनंद आहे की मी आज हा दबाव हाताळू शकले." दुसरीकडे, मनू म्हणाली की या पदकामुळं तिचा आत्मविश्वास वाढेल. ती म्हणाली, "हे पदक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे कारण असं यश एका पायरीसारखं काम करते. मी कोणत्या दिशेनं जात आहे हे समजण्यास मला मदत होते. या पदकानं माझा आत्मविश्वास नक्कीच वाढवला आहे आणि याचा मला जागतिक चॅम्पियनशिप आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेत फायदा होईल." ईशानं या मोसमाच्या सुरुवातीला म्युनिक विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात 43 गुण मिळवून एक नवीन विश्वविक्रम प्रस्थापित केला होता. अशा प्रकारे त्यानं आपलं सातत्य टिकवून ठेवलं आहे, जे आगामी स्पर्धांच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.
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