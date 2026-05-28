ISSF World Cup: ईशा सिंगनं रचला इतिहास; वर्ल्ड रेकॉर्डसह जिंकलं सुवर्णपदक

महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात ईशा सिंगनं शानदार कामगिरी करत विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक जिंकलं.

ईशा सिंगनं रचला इतिहास (ANI X)
Published : May 28, 2026 at 10:52 AM IST

ISSF World Cup : बुधवारी महिलांच्या 25 मीटर पिस्तूल प्रकारात ईशा सिंगनं शानदार कामगिरी करत विश्वविक्रमासह सुवर्णपदक जिंकलं. तीन वेळा विश्व चॅम्पियनशिप पदक विजेत्या ईशानं आयएसएसएफ विश्वचषकाच्या दुसऱ्या दिवशी भारताच्या पदकतालिकेचं उद्घाटन केलं. या 21 वर्षीय भारतीय नेमबाजानं अंतिम फेरीत 43 गुणांचा विश्वविक्रम नोंदवला आणि यजमान जर्मनीच्या माजी विश्वविजेत्या डोरीन वेनेकॅम्पवर पाच गुणांनी मात केली. बल्गेरियाच्या मिरोस्लावा मिंचेवानं यात कांस्यपदक पटकावलं.

अंतिम फेरीत दमदार कामगिरी : ऑलिंपिक शूटिंग रेंजवर झालेल्या अंतिम फेरीत ईशानं सुरुवातीपासूनच वर्चस्व गाजवलं. तिनं पहिल्या तीन सिरीजमध्ये अचूक गुण मिळवून इतर स्पर्धकांवर मोठी आघाडी घेतली. ईशानं दोन वर्षांपूर्वी बाकू इथं कोरियाच्या किम ये-जीने नोंदवलेला 42 गुणांचा विश्वविक्रम मोडला. तिनं यांग जिनचा 41 गुणांचा ज्युनियर विश्वविक्रमही मागे टाकला. विद्यमान ऑलिम्पिक चॅम्पियन यांग जिन या स्पर्धेत पाचव्या स्थानावर राहिली.

पात्रता फेरीत चौथ्या स्थानावर होती ईशा : ईशानं प्रिसिजन राऊंडमध्ये 293 गुण आणि रॅपिड फायर राऊंडमध्ये 294 गुण मिळवले. एकूण 587 गुणांसह, तिनं चौथ्या स्थानावर अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली. इतर भारतीय नेमबाज मनू भाकर आणि राही सरनोबत यांनी अनुक्रमे 582 आणि 581 गुणांसह 12वं आणि 14वं स्थान पटकावलं.

म्युनिकमध्ये जिंकणं माझ्यासाठी खास : सुवर्णपदक जिंकल्यानंतर ईशा सिंग म्हणाली, "म्युनिक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. येथील पिस्तूल प्रकारातील स्पर्धा अत्यंत कठीण असते. अगदी पहिल्या 8 मध्ये स्थान मिळवणंही सोपं नसते. इथं स्पर्धा करण्याची ही माझी तिसरी वेळ होती आणि या वेळी मला जिंकायचं होतं." अंतिम फेरीतील दबावाबद्दल ती म्हणाली, "मी अजिबात शांत नव्हते. एका क्षणी माझा डावा हात थरथरत होता. मी खूप घाबरले होते, पण आमच्या खेळात तुम्हाला त्या दबावाला सामोरं जावंच लागते आणि यालाच अनुभव म्हणतात."

50 मीटर रायफल थ्री पोझिशन्समध्ये आशी चौकसेला अंतिम फेरीत पोहोचण्यात अपयश : महिलांच्या 50 मीटर रायफल थ्री पोझिशन्स प्रकारात आशी चौकसे एका गुणानं अंतिम फेरीत पोहोचू शकली नाही. ती 589 गुणांसह 10व्या स्थानावर राहिली. स्वित्झर्लंडच्या ॲमेली जेगीनं 590 गुणांसह आठवं आणि अंतिम स्थान पटकावलं. विद्यमान ऑलिम्पिक चॅम्पियन कीरा लिऑन 587 गुणांसह 28व्या स्थानावर राहिली. इतर भारतीय सहभागींमध्ये विदार्स विनोद (588 गुणांसह 14वं स्थान) आणि तिलोत्तमा सेन (583 गुणांसह 48वं स्थान) यांचा समावेश होता.

