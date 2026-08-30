Age Is Just A Number! 49व्या वर्षात पदार्पण, 51व्या वर्षी घेतल्या 5 विकेट; 94 वर्षे जुना विक्रम इतिहासजमा
आईल ऑफ मॅन महिला क्रिकेट संघाची फिरकी गोलंदाजानं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक असा विक्रम प्रस्थापित केला, जो यापूर्वी कोणत्याही पुरुष किंवा महिला क्रिकेटपटूनं केलेला नाही.
Published : August 30, 2026 at 9:27 AM IST
मुंबई Oldest Player To Take Five Wicket : आईल ऑफ मॅन महिला क्रिकेट संघाची फिरकी गोलंदाज जोन हिक्सनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक असा विक्रम प्रस्थापित केला आहे, जो यापूर्वी कोणत्याही पुरुष किंवा महिला क्रिकेटपटूनं केलेला नाही. 27 ऑगस्ट 2026 रोजी इल्फोव्ह काउंटी इथं झालेल्या महिला कॉन्टिनेन्टल कपच्या गट 'ब' सामन्यात, जोन 50 वर्षांची झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पाच बळी घेणारी जगातील एकमेव खेळाडू ठरली.
वयाच्या 47 व्या वर्षी क्रिकेटमध्ये पदार्पण : ग्रीसविरुद्धच्या या सामन्यात, तेव्हा 51 वर्षे आणि 171 दिवसांची असलेल्या जोन हिक्सच्या जादुई गोलंदाजीपुढं विरोधी संघाकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं. तिनं आपल्या चार षटकांत केवळ 10 धावांत पाच खेळाडूंना बाद केलं. तिच्या भेदक गोलंदाजीमुळं, आईल ऑफ मॅननं संपूर्ण ग्रीक संघाला केवळ 15 षटकांत 52 धावांत सर्वबाद केलं. हिक्सनं वयाच्या 47 व्या वर्षी, 12 नोव्हेंबर 2022 रोजी आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केलं आणि तेव्हापासून ती फिरकी गोलंदाजी करत आहे.
Joanne Hicks, from Isle of Man🇮🇲, becomes the FIRST player (men/women) to take a five-wicket haul in international cricket after the age of 50.— Kausthub Gudipati (@kaustats) August 28, 2026
Breaks a record that stood 96-years.
Previous oldest to take fifer:
Bert Ironmonger🇦🇺 (49Yrs 314D) vs England in 1932. pic.twitter.com/iwKXLgPz9l
94 वर्षे जुना विक्रम मोडला : या ऐतिहासिक कामगिरीसह, हिक्सनं ऑस्ट्रेलियाच्या महान डावखुरी फिरकी गोलंदाज, बर्ट आयर्नमॉन्जर यांचा 94 वर्षांचा जुना विक्रम मोडला. आयर्नमॉन्जर यांनी फेब्रुवारी 1932 मध्ये मेलबर्न कसोटीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 6/18 अशी कामगिरी केली होती, त्यावेळी त्यांचं वय 49 वर्षे आणि 314 दिवस होतं. त्यांनी त्या सामन्याच्या पहिल्या डावात पाच बळीही घेतलं होतं, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियाला एक डाव आणि 72 धावांनी मोठा विजय मिळवण्यात मदत झाली होती. पण आता, जागतिक विक्रम जोन हिक्स यांच्या नावावर आहे.
पदार्पणापासूनच प्रभावी कामगिरी : जोन हिक्सनं गोलंदाजीनं आपली छाप सोडण्याची ही पहिली वेळ नाही. 2022 मध्ये पदार्पण केल्यापासून, ती टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपली योग्यता सिद्ध करत आहे. यापूर्वी तिनं 2024 मध्ये दोन वेगवेगळ्या सामन्यांमध्ये पाच बळी घेतले होते. या वयातही, तिची भेदक गोलंदाजी आणि मैदानातील जिद्द जगभरातील उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी एक उत्तम उदाहरण आहे.
हेही वाचा :